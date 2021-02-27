女股神：比特幣有機會取代債券

伍德認為比特幣應被考慮列為新興的資產類型，未來更可能成為準備貨幣。（歐新社）

在風險資產面臨賣壓的情況下，比特幣 本周可能寫下近一年來最大單周跌幅。始終看好比特幣的「女股神」伍德（Cathie Wood）則認為，比特幣具有市值挑戰數兆美元 的潛力，應被考慮列為新興的資產類型，未來更可能成為準備貨幣，甚至取代債券，成為投資 組合中的一環。

比特幣近來漲勢遭遇阻力，比特幣本周已大跌21%，為去年3月以來最大跌幅，26日盤中最低下探至4萬5525美元，逼近4萬5000美元關卡。

伍德25日參加彭博資訊舉辦的線上加密幣高峰會，仍對比特幣一派樂觀。另一方面，她的方舟投資管理公司（ARK）旗下最大基金「方舟創新ETF」（代號ARKK），繼續受到美國公債殖利率陡升引燃的科技股賣壓影響，25日一連第四天下挫，再跌6.4%，報129.51美元。

伍德談比特幣潛力時，拿科技巨人蘋果公司（Apple）做例子。「比特幣的市值大約9,500億美元，想想如果是蘋果處在這樣的環境條件下，會是如何。」伍德為比特幣叫屈，「然而比特幣的估值不到蘋果的一半，我們在此談論的可是加密幣資產世界裡的儲備貨幣。」

伍德提到，比特幣最近這波行情，已經表現出做為避險資產的能耐，「美元下滑通常觸發黃金上漲。但這次黃金跟著美元同時走跌，而比特幣走勢是向上的。」

她強調比特幣的角色是避險、有如買保單，特別是處於利率超低且量化寬鬆的環境下；她甚至認為在投資組合裡，比特幣或許可以取代債券。

根據向監管機關申報文件，截至去年底，伍德的方舟與比特幣相關的投資，是透過擁有「Grayscale比特幣信託」持分730萬股，以及經由旗下ETF基金主要成分股而間接持有。例如，特斯拉和Square都宣布公司投資了比特幣，而方舟幾支基金都重金押注這兩家公司股票。