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鮑爾:通膨達標 還要3年

編譯任中原／綜合報導
美國聯準會主席鮑爾（路透）
美國聯準會主席鮑爾（路透）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾24日出席眾議院作證時重申，Fed將維持目前的寬鬆政策，經濟復甦仍有長路要走。他預測可能至少還要三年才能達成通膨目標，且一次性的物價急漲未必就會使通膨持續居高不下。他同時承認，「從某些標準來看，一些資產價值的確已經偏高」。

鮑爾的發言緩和了市場對於Fed可能於明年升息的憂慮，全球股市25日盤中走揚，美股三大指數早盤漲跌互見，美元指數則重貶0.5%至89.692。

鮑爾表示，「我們的政策是維持寬鬆，因為失業仍高，且勞動市場距離最高就業水準還遠得很」。多位眾議員都詢問經濟過熱的風險；對此鮑爾重申，景氣要恢復肺炎疫情之間的強度，還有長路要走。

鮑爾承認Fed的確預測通膨將會上升，因為「基期（偏低）效應」，以及經濟解封之後需求將會竄升；但他強調，央行擁有「工具來因應」。

他以汽車價格上漲為例，表示這是因為晶片短缺及科技產業供應鏈受到約束所致；「這未必會造成通膨，因為通膨是一種多年自我重覆的過程」，而不是一次性的物價急漲。

鮑爾在答詢時，強調Fed有信心能夠將通膨拉升到平均2%的目標，「且我們承諾將使用各項工具來達成」；他指出，可能還要三年以上，才能達成這項目標，但Fed將在每季的經濟報告中提出最新評估。

對於數位貨幣，鮑爾表示Fed正在研究此一課題，強調「這將是我們與民眾積極交流的重要一年」；Fed在2021年向國會提出數位貨幣相關報告　

Fed主管貨幣政策副主席克拉瑞達24日也在其他場合發表演說，他對經濟展望審慎樂觀，但認為經濟要恢復到疫情前的水準，仍然「要花一段時間」。理事布蘭納德警告，通膨仍然「非常低」，離Fed的目標還很遠。

鮑爾 貨幣 疫情

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