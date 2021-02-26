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休旅車需求強 奧斯頓馬丁今年產量將翻倍

編譯陳律安／綜合報導
英國奧斯頓馬丁公司今年的產量將增加近一倍，提振了公司的營運前景。(本報資料照片)
英國奧斯頓馬丁公司今年的產量將增加近一倍，提振了公司的營運前景。(本報資料照片)

英國奧斯頓馬丁公司（Aston Martin）今年的產量將增加近一倍，原因是解決了困擾這家豪華跑車製造商2018年上市以來的庫存問題，以及旗下休旅車DBX的需求強勁，提振了公司的營運前景。

奧斯頓馬丁25日發表聲明說，計畫今年生產6000輛車，遠高於2020年的3394輛。拜DBX需求旺盛之賜，該公司上季營收和調整後盈餘都優於市場預期，股價在25日盤中大漲9.5%。

奧斯頓馬丁的復甦步伐，取決於DBX的銷售狀況。這款休旅車占公司去年第4季產量的近三分之二，目前訂單已排到今年夏季，中國的需求相當強勁。

在加拿大億萬富豪史卓爾（Lawrence Stroll）出手救援後，奧斯頓馬丁去年落實整頓計畫。

這位現年61歲的時尚業鉅子現在擔任奧斯頓馬丁的執行董事長，他在奧斯頓馬丁需錢孔急時注入現金，並與戴姆勒集團的賓士汽車締結更緊密的合作關係，以確保公司能度過汽車產業動盪不安的時期。

奧斯頓馬丁自2018年掛牌上市以來從未獲利，史卓爾已設定目標，在2025年前的營收為20億英鎊、獲利5億英鎊（約7.06億美元）。

營收 休旅 汽車

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