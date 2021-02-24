服務價格上揚 歐元區通膨回升

歐元區1月CPI較一年前上漲0.9％。（美聯社）

在經歷數個月的價格下跌後，歐元區1月的通膨率回升，因為服務和工業產品價格上揚，抵銷了能源價格的跌勢。

歐盟 統計局（Eurostat）23日確認了之前的估計，歐元區1月的消費物價較前一月增加0.2％，較一年前上漲0.9％，符合經濟學家預期。歐洲央行（ECB）的中期目標通膨率為2%。

1月波動性高的能源價格較去年12月增加3.8%，但仍比一年前下滑4.2%。未加工食品價格的月比增加1.2%，年比則上揚2.0%。核心消費者物價（不計波動性高的能源與食品）較去年12月跌0.3%，但比一年前升1.4%。

歐盟統計局說， 占歐元區經濟三分之二的服務業，為1月的通膨率增添0.65個百分點，連同非能源工業產品增加的0.37個百分點，抵銷了便宜能源價格所減少的0.41個百分點。

國際商品價格已漲至近八年高點，追蹤23種原物料價格走勢的彭博商品現貨指數 22日勁揚1.6%，至2013年3月來最高。這項指數去年3月觸及四年低點後，迄今已大漲67%，可能進一步推升歐元區通膨。

市場對商品的看漲押注已攀抵至少十年來最大，而避險基金也湧入這塊資產類別，集體押注經濟在疫後反彈、政府推出刺激措施加上近零利率將推升需求和通膨，並使得美元進一步走貶。

TD證券商品策略師主管梅列克表示：「原本長時間忽略商品的人們開始布局，這代表走勢會持續一段時間，主要是預期會短缺。」

摩根大通本月稍早表示，商品顯然展開新一輪超級周期。包括高盛 集團在內的其他券商也有類似看法。在過去100年來，商品已出現四次超級周期。

商品這種資產類別通常被視為對抗通膨良好避險標的，而投資人近期日益擔心通膨升溫。摩根大通分析師群在10日表示，商品漲勢將是「疫後經濟復甦的『咆嘯20年代』榮景與超寬鬆貨幣和財政政策題材帶動」。