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高盛：Fed可能明年底升息

編譯任中原／綜合報導
近來歐美公債殖利率升升不息，主因市場對經濟復甦展望樂觀，通膨預期隨之升高，主要央行雖一再強調中期內不會升息，但也使寬鬆政策開始面臨挑戰。（路透）
近來歐美公債殖利率升升不息，主因市場對經濟復甦展望樂觀，通膨預期隨之升高，主要央行雖一再強調中期內不會升息，但也使寬鬆政策開始面臨挑戰。（路透）

主要國家央行雖一再強調中期內不會升息，但公債殖利率卻升不停，主因市場對經濟復甦展望樂觀，通膨預期隨之升高，也使央行的寬鬆政策開始面臨挑戰。

由於市場對美國通過新一輪刺激經濟措施的展望樂觀，疫苗接種進展良好，加上全球經濟復甦，已拉高金融市場的通膨預期，並引發全球債市賣壓。

美國10年期殖利率22日一度升抵1.39%，過去一周殖利率已竄升近20基點；5年與30年期公債殖利率利差也擴大到157.45個基點，達到2014年10月以來最大。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，殖利率上升是經濟復甦展望樂觀的信號。

但債市殖利率持續升高，顯示交易商開始預期美國聯準會（Fed）何時將會升息。

高盛集團專家團隊指出，Fed在升息之前，必然會先停止購買資產，這為升息時機提供了一個「柔性界線，時間約在2022年底」。

利率交換（IRS）市場目前預期，Fed將於2023年中首度升息0.25個百分點，比之前預期的2024年初提早一些；市場目前雖預期2024年將再升0.5個百分點，但也很難再多升。

高盛專家指出，Fed現在以平均通膨率作為決策基準，代表Fed只會漸進升息。

如果市場對經濟展望益發樂觀，可能會預期Fed更早升息。

澳洲10年期公債殖利率22日升到1.6%，是去年3月以來3最高點；3年期殖利率也升到0.13%，比央行所訂的0.1%目標略高。

市場有關原料商品「超級周期」的說法甚囂塵上，使投資人大賭澳洲經濟將快速復甦，且通膨升高。

央行之前雖暗示至少三年內不會升息，但貨幣市場目前預期明年中升息的機率已達到30%；這顯示投資人正在針對通膨將快速升高而預先布局，並使央行的低利率政策面臨挑戰。

歐洲債市也賣壓湧現，德國10年期殖利率22日升到去年中以來高點，使歐元區信用情勢轉緊。

裕信銀行首席經濟學者尼爾森指出，如果未來幾周殖利率持續上升，歐洲央行必須擴大購債規模。

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