我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過600元紓困 570萬人收到退稅45到60天可領

拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

亞馬遜擬買貨櫃 解出貨難題

編譯葉亭均／綜合報導
製造、零售業者計劃自己買貨櫃、租賃船隻，避免高昂運費、船期延誤等衝擊。（路透）
製造、零售業者計劃自己買貨櫃、租賃船隻，避免高昂運費、船期延誤等衝擊。（路透）

全球貨櫃短缺、航運費率飆升，正促使製造、零售業者與客戶開始想辦法解決問題，最新趨勢包括乾脆自己買貨櫃、租賃船隻，避免高昂運費、船期延誤等衝擊。

貨櫃租賃公司Triton International執行長桑迪表示，一些必須託運貨物的公司正尋求自行購買貨櫃，而且發現這麼做，成本較低。

桑迪指出：「我們已見到全球像是亞馬遜這類業者有意自行購買一些貨櫃，因為當它們的貨櫃被航運公司託運得比原定更久時，它們會被航運業者收費。」

為了舒緩嚴重海運瓶頸帶來的問題，全球最大之一連鎖超市營運業者的母公司德國Schwarz集團近來曾經考慮聘僱卡車車隊，靠陸路把貨物從中國運到歐洲。不過現在Schwarz集團旗下的Schwarz Asia Pacific Sourcing公司正研議要租賃整艘船隻，以便運輸貨物。Schwarz Asia Pacific Sourcing駐香港主管林德納表示：「我們正檢視各種能讓我們把貨物運到歐洲的運輸方式。」他說：「產業內所有同業都急尋運能，我們必須要具有創意。」

代表製造業者、零售業者與批發業者利益的全球託運方聯盟在17日的聲明文件中表示，託運方對於「混亂的航運市場與欠缺解決的機制大感憤怒」。

從中國出發的航線依然缺櫃。亞洲出口商頻頻抱怨，赴歐洲或美國的航運費率在過去一年大漲五倍。「海猴寶寶」這類玩具的一家大型製造業者透露，買家正在延後出貨時間，希望等到運價下滑再出貨。

如果貨櫃短缺的情況延續，很可能會威脅到全球經濟在疫後復甦的步調。

亞特蘭大百年家具公司Haverty Furniture董事長史密斯（Clarence Smith）表示：「我們的積壓訂單仍處於我們歷來高點。我們正付出高昂溢價來讓產品滿足客戶。我們正在漲價。」雖然一些經濟學家預期，貨櫃短缺與海運亂象將在年中舒緩，然而，海運費率長期高漲，最終影響消費者的荷包。根據堪薩斯城聯邦準備銀行在2016年的報告，海運費率每上漲15%，一年後核心通膨率就會提高0.1個百分點。

中國 零售業 美國

上一則

美借殼上市熱 吸引亞洲富豪

下一則

乾淨能源浪潮帶動 電纜業訂單看到五年後

延伸閱讀

公債殖利率升 美股早盤跌逾200點

公債殖利率升 美股早盤跌逾200點

亞馬遜退貨清倉甩賣店 VLB 進駐太古廣場

亞馬遜退貨清倉甩賣店 VLB 進駐太古廣場
亞馬遜機隊 規模倍數擴增

亞馬遜機隊 規模倍數擴增
防疫不足 紐約州檢察長提訴亞馬遜

防疫不足 紐約州檢察長提訴亞馬遜

熱門新聞

股神巴菲特旗下的波克夏公司去年最後3個月減持蘋果。(路透)

巴菲特減持蘋果 秘密買進三支個股

2021-02-16 18:13
微軟創辦人蓋茲夫婦名下的基金信託上季大幅調整投資組合，包括出清阿里巴巴ADR和大砍蘋果持股。美聯社

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

2021-02-20 09:24
圖：pixabay

屋主可享哪些稅賦優惠？

2021-02-15 11:42
離岸人民幣匯率15日盤中升值0.31%，報人民幣6.4015元兌1美元的32個月高點。路透

美元指數下挫 離岸人民幣站上32個月高點

2021-02-15 10:04
美國財政部長葉倫周一參加線上會議，暢談諸多議題。（美聯社）

從比特幣談到公司稅 葉倫說了什麼？5重點總整理

2021-02-22 19:57
疫情期間，許多人從退休帳戶提款應急。（Getty Images）

退休金帳戶 運用紓困金指南

2021-02-21 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表