PayPal市值 超車萬事達卡

美國支付平台PayPal市值超越老牌信用卡公司萬事達卡，凸顯新冠肺炎疫情促使人們轉向網購消費、減少跨境交易。（路透）

美國支付平台PayPal股價在新冠肺炎疫情 期間飆漲，市值更一舉超越老牌信用卡公司萬事達卡 （Mastercard），凸顯新冠肺炎疫情促使人們轉向網購消費、減少跨境交易，PayPal的商業模式因而更加吃香。

根據彭博資訊的資料，PayPal股價上周末收在286.92美元 ，市值為3360.33億美元；同日萬事達卡股價收在333.17美元，市值為3309.58億美元，顯然已經被PayPal超車。其實1998年底成立的PayPal，市值在2月9日便已首度超越比它早32年成立的萬事達卡。

過去一年來，隨著更多人在疫情期間擁抱線上支付，並增加網購頻率，這股熱潮已帶旺PayPal和萬事達卡的業績，但與此同時，旅行限制也衝擊萬事達卡的業務，導致其利潤豐厚的跨境交易營收下滑。

市場研究機構MoffettNathanson分析師埃利斯指出，在市值前20大的美國公司中，只有電動車大廠特斯拉（Tesla）過去一年的股價漲幅勝過PayPal。

截至19日為止的一年來，特斯拉大約上漲325%，PayPal則上漲逾131%，但萬事達卡下跌了2.8%。

不過，埃利斯推斷，鑑於全球將重啟跨境旅遊，萬事達卡有望翻身，短期內PayPal的市值或許不會超越萬事達卡太久。

根據她的計算，在接下來這兩年，萬事達卡將產生比PayPal多出35％至40％的自由現金流。

但她也預期，長期來看，PayPal將比萬事達卡更加有價值。PayPal已經制定了五年目標，營收的年複合成長率（CAGR）約20%，每股盈餘成長率也可望達22%，而埃利斯預計，待新冠肺炎疫情平息、市況恢復穩定後，萬事達卡的年營收成長率為12-14%，每股盈餘成長16%-18%，皆不如PayPal。

PayPal正瞄準良機布局，致力於將旗下的應用程式（App）打造成金融服務俱全的「一站式中心」。該公司已經透過綁定功能，推出加密貨幣交易服務，最終將開發出存款帳戶以及投資工具等功能。