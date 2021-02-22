歐洲的銀行業正趁著新冠肺炎疫情 展開投資人多年來企盼的大刀闊斧改革，除了大舉裁員、大規模關閉分行外，還強迫使客戶轉向線上服務。

根據華爾街日報與德國 周日世界報報導，在第二大股東私募基金澤普世（Cerberus）的施壓下，德國第二大的德國商業銀行（Commerzbank）日前宣布整頓計畫表示，將汰除三分之一國內員工並裁撤近半數實體分行（由790家減為450家），在2024年前將減少170萬客戶。

華爾街日報並指出，正在義大利與西班牙上演的銀行整併大戲，估計將關閉上千家業務重疊的分行。根據企業諮詢公司科爾尼（Kearney），歐洲銀行業的16.5萬家分行，預料有四分之一將在三年內關門。

銀行業是歐洲經濟的脆弱環節，且變革步伐緩慢。相較於美國 同業，歐洲銀行的收益難以支撐借貸業務的成長，因此一直到新冠疫情爆發，仍在努力消化十多年前歐債危機爆發後堆積如山的龐大壞帳。

但疫情為歐洲銀行業的改革帶來了迫切性。歐洲央行（ECB）銀行施壓銀行進行改革，並為節省成本的整併鋪路；向來因擔憂銀行整併將導致大裁員的各國政府開始改絃易轍；疫弱不振的股價也迫使各銀行的執行長採取行動。

歐洲銀行的營運成本與收入相比相對較高，其中最容易著手的部分就是削減分行數量；西班牙前五大銀行去年裁撤8%的分行，並誓言關閉更多分行。西班牙Caixabank銀行表示，每年可望省下7.7億歐元（9.3億美元），分析師認為，主因將6300家分行關閉了一半。

銀行業預期，疫情將減少客戶往返分行的頻率，從而降低維持營運與人力所需的高昂成本。愛爾蘭聯合銀行（AIB）在疫情期間意外受惠於客流量減少30%，一向排斥網路工具的65歲以上民眾，如今成為數位通路成長最快速的客群。

不過投資人對於銀行業的撙節力道是否足夠，仍抱持存疑的態度，從歐洲銀行業的股價多年來一直欲振乏力可以看出，儘管資產負債表與美國銀行業不相上下，市場價值卻只是美國同業的零頭。