歐洲銀行大整頓
歐洲的銀行業正趁著新冠肺炎疫情展開投資人多年來企盼的大刀闊斧改革，除了大舉裁員、大規模關閉分行外，還強迫使客戶轉向線上服務。
根據華爾街日報與德國周日世界報報導，在第二大股東私募基金澤普世（Cerberus）的施壓下，德國第二大的德國商業銀行（Commerzbank）日前宣布整頓計畫表示，將汰除三分之一國內員工並裁撤近半數實體分行（由790家減為450家），在2024年前將減少170萬客戶。
華爾街日報並指出，正在義大利與西班牙上演的銀行整併大戲，估計將關閉上千家業務重疊的分行。根據企業諮詢公司科爾尼（Kearney），歐洲銀行業的16.5萬家分行，預料有四分之一將在三年內關門。
銀行業是歐洲經濟的脆弱環節，且變革步伐緩慢。相較於美國同業，歐洲銀行的收益難以支撐借貸業務的成長，因此一直到新冠疫情爆發，仍在努力消化十多年前歐債危機爆發後堆積如山的龐大壞帳。
但疫情為歐洲銀行業的改革帶來了迫切性。歐洲央行（ECB）銀行施壓銀行進行改革，並為節省成本的整併鋪路；向來因擔憂銀行整併將導致大裁員的各國政府開始改絃易轍；疫弱不振的股價也迫使各銀行的執行長採取行動。
歐洲銀行的營運成本與收入相比相對較高，其中最容易著手的部分就是削減分行數量；西班牙前五大銀行去年裁撤8%的分行，並誓言關閉更多分行。西班牙Caixabank銀行表示，每年可望省下7.7億歐元（9.3億美元），分析師認為，主因將6300家分行關閉了一半。
銀行業預期，疫情將減少客戶往返分行的頻率，從而降低維持營運與人力所需的高昂成本。愛爾蘭聯合銀行（AIB）在疫情期間意外受惠於客流量減少30%，一向排斥網路工具的65歲以上民眾，如今成為數位通路成長最快速的客群。
不過投資人對於銀行業的撙節力道是否足夠，仍抱持存疑的態度，從歐洲銀行業的股價多年來一直欲振乏力可以看出，儘管資產負債表與美國銀行業不相上下，市場價值卻只是美國同業的零頭。
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