美債殖利率升 景氣向好

美國公債實質殖利率 （扣除通膨後的殖利率）大幅加速上升，主因投資 人預期拜登政府提出1.9兆美元 紓困兼復甦計畫，將在今年稍後帶動經濟強勁成長，並使通膨升高。

美國10年期公債名目殖利率上周收盤升至1.34%，比去年底累積上升逾0.4個百分點。實質殖利率上升到負0.77%，是去年7月來最高，且比一周前猛升約0.2個百分點。

10年期公債殖利率已連升五天，且是去年3月以來最大單周升幅。30年期實質殖利率也上升到0.026%，是去年6月以來首度轉為正數。

嘉信投資專家馬丁表示，殖利率已經積小升為大升，部分是因為拜登政府的新刺激計畫，以及疫苗接種進展良好，使市場對經濟成長的預期升高。在經濟數據方面，上周公布的元月零售銷售及工業生產都優於預估。

市場對通膨率的預期也持續上升到2014年來高點，並已超過聯準會（Fed）所訂的2%目標。

去年3月以來由於殖利率偏低，帶動股市、商品等各類資產全面上漲。ING集團專家指出，如果公債殖利率持續快速上升，可能導致各種資產價格下跌。

國際貨幣基金（IMF）預測，今年已開發國家的平均年通膨率為1.6%，遠高於去年的0.8%；花旗集團預估，今年全球平均通膨率將由去年的2%，上升到2.3%。

最近原料商品價格上漲，也顯示通膨壓力加重。布蘭特原油已漲到每桶60美元以上，摩根大通並預測油價可能再度衝到100美元。銅價每公噸超過8,400美元，比去年3月大漲逾70%。

市場專家指出，儘管Fed表示即使通膨率短期超過2%，也不會改變寬鬆貨幣政策，但投資人卻預期經濟將強勁成長，且通膨將升高，因而使公債殖利率大幅上升。

通膨預期升高，已使基金經理人感受到客戶的憂慮，並調整投資組合以規避通膨風險。