馬斯克示警：比特幣價格有點高

加密貨幣 龍頭比特幣 （bitcoin）近期總市值突破1兆美元後，報價持續上攻，連帶將第二大加密貨幣以太幣（Ether）報價拉抬至2000美元以上的天價，但先前領頭看多比特幣的電動車大廠特斯拉 執行長馬斯克在推特表示，比特幣價格似乎有點高。

馬斯克態度轉趨保守，市場擔心恐使得加密貨幣行情隨之降溫。

馬斯克20日在推文上指出：「貨幣只是個數據，讓我們免於以物易物，這種數據和所有數據一樣，都會有延遲和錯誤。而系統將持續演進，讓兩者降至最低。」但他隨後仍說：「儘管如此，比特幣和以太幣的價格似乎還是有點高」。

馬斯克推文回應的對象是希夫（Peter Schiff）。希夫是個加密幣懷疑論者，並認為貴金屬優於比特幣與法定貨幣。馬斯克才在19日的推文說，比特幣「只是沒現金那麼愚蠢的流動性形式」，似乎是為了捍衛他執掌的特斯拉買進比特幣的決定，但他也說特斯拉的決定，並非「直接反映他個人的意見」。

加密貨幣近期拉出一波大多頭走勢，主因本月8日，馬斯克宣布特斯拉買進15億美元比特幣，隨後引起科技、金融巨頭宣布支援交易或買進比特幣。在比特幣價格攀升之際，加密幣的支持者與懷疑論者，一直在爭奪這波行情的論述主導權。前者認為，能避開通膨等風險的加密幣，是可以長抱的資產；而後者卻覺得，這只不過是搭上各國陸續祭出貨幣與財政刺激措施的投機熱潮。

加密幣這波大漲，除了肥了參與行情的投資人，也讓相關「挖礦」設備廠商荷包賺飽飽，近期晶片大廠輝達就宣布推出挖礦產產品線「NVIDIA CMP HX」（加密貨幣挖礦處理器），以滿足市場上大量掃貨顯卡的加密貨幣「礦工」。

此外，特斯拉2月初的申報文件顯示，1月已買進價值15億美元的比特幣，如今隨著這個加密貨幣價格持續創高，分析機構估計特斯拉投資比特幣的帳面獲利，目前至少為10億美元，有望超越該公司去年的電動車銷售獲利。

韋德布希證券公司分析師艾夫斯（Dan Ives）20日指出：「根據我們的計算，我們估計特斯拉目前獲利約10億美元，從這個角度來看，特斯拉投資比特幣所賺的錢，可望比去年全年賣（電動）車的獲利還多。」

艾夫斯也說，目前尚不清楚特斯拉買進比特幣的操作是否為炒作話題，儘管這樣才符合外界對特斯拉執行長馬斯克的打破舊習印象，不過艾夫斯仍相信此舉可能在未來促使其他企業跟進，即將部分現金換成比特幣。

特斯拉本月初成為最新一家持有比特幣的知名大型企業，凸顯這個加密幣獲得愈來愈多人採納。外界認為此舉進一步提高了這個新興資產的地位。比特幣價格19日飆漲至5萬4000美元，推升總市值突破1兆美元，進一步強化了這個加密幣的地位。比特幣21日來到5萬7407美元，FactSet的數據顯示，比特幣今年來飆漲逾90%。