馬斯克示警：比特幣價格有點高
加密貨幣龍頭比特幣（bitcoin）近期總市值突破1兆美元後，報價持續上攻，連帶將第二大加密貨幣以太幣（Ether）報價拉抬至2000美元以上的天價，但先前領頭看多比特幣的電動車大廠特斯拉執行長馬斯克在推特表示，比特幣價格似乎有點高。
馬斯克態度轉趨保守，市場擔心恐使得加密貨幣行情隨之降溫。
馬斯克20日在推文上指出：「貨幣只是個數據，讓我們免於以物易物，這種數據和所有數據一樣，都會有延遲和錯誤。而系統將持續演進，讓兩者降至最低。」但他隨後仍說：「儘管如此，比特幣和以太幣的價格似乎還是有點高」。
馬斯克推文回應的對象是希夫（Peter Schiff）。希夫是個加密幣懷疑論者，並認為貴金屬優於比特幣與法定貨幣。馬斯克才在19日的推文說，比特幣「只是沒現金那麼愚蠢的流動性形式」，似乎是為了捍衛他執掌的特斯拉買進比特幣的決定，但他也說特斯拉的決定，並非「直接反映他個人的意見」。
加密貨幣近期拉出一波大多頭走勢，主因本月8日，馬斯克宣布特斯拉買進15億美元比特幣，隨後引起科技、金融巨頭宣布支援交易或買進比特幣。在比特幣價格攀升之際，加密幣的支持者與懷疑論者，一直在爭奪這波行情的論述主導權。前者認為，能避開通膨等風險的加密幣，是可以長抱的資產；而後者卻覺得，這只不過是搭上各國陸續祭出貨幣與財政刺激措施的投機熱潮。
加密幣這波大漲，除了肥了參與行情的投資人，也讓相關「挖礦」設備廠商荷包賺飽飽，近期晶片大廠輝達就宣布推出挖礦產產品線「NVIDIA CMP HX」（加密貨幣挖礦處理器），以滿足市場上大量掃貨顯卡的加密貨幣「礦工」。
此外，特斯拉2月初的申報文件顯示，1月已買進價值15億美元的比特幣，如今隨著這個加密貨幣價格持續創高，分析機構估計特斯拉投資比特幣的帳面獲利，目前至少為10億美元，有望超越該公司去年的電動車銷售獲利。
韋德布希證券公司分析師艾夫斯（Dan Ives）20日指出：「根據我們的計算，我們估計特斯拉目前獲利約10億美元，從這個角度來看，特斯拉投資比特幣所賺的錢，可望比去年全年賣（電動）車的獲利還多。」
艾夫斯也說，目前尚不清楚特斯拉買進比特幣的操作是否為炒作話題，儘管這樣才符合外界對特斯拉執行長馬斯克的打破舊習印象，不過艾夫斯仍相信此舉可能在未來促使其他企業跟進，即將部分現金換成比特幣。
特斯拉本月初成為最新一家持有比特幣的知名大型企業，凸顯這個加密幣獲得愈來愈多人採納。外界認為此舉進一步提高了這個新興資產的地位。比特幣價格19日飆漲至5萬4000美元，推升總市值突破1兆美元，進一步強化了這個加密幣的地位。比特幣21日來到5萬7407美元，FactSet的數據顯示，比特幣今年來飆漲逾90%。
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