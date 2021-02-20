科技公司Palantir 散戶新目標

科技業富豪提爾（Peter Thiel）創立的Palantir科技公司日前發布財測預警，觸動股價 應聲大跌，不料這麼一跌引來Reddit網路論壇鄉民熱議，儼然成為繼遊戲驛站（GameStop ）之後的散戶新寵。

隨著小散戶合力軋爆GameStop大空頭事件進入國會聽證階段，Reddit討論板「華爾街押注」（WSB）鄉民的注意力轉向別處。根據TopStonks.com的資料，Palantir是18日WSB討論度僅次於GameStop的個股。

成立於2003年的Palantir是大數據分析公司，以奇幻小說╱電影《魔戒》中能預知未來的「真知晶球」命名，客戶包括中央情報局（CIA）等政府機構，也與IBM等大企業建有數據分析夥伴關係。

有別於遊戲零售連鎖店GameStop因營運和股價江河日下，而遭放空人士鎖定，Palantir股價自去年9月底上市到上周末止，已比交易首日收盤價飆漲236%。但本周情況生變。Palantir在15日盤後公布優於預期的第4季財報，但預測2021全年營收成長為30%，比2020年的47%大幅減緩，觸動股價16日暴跌近13%。18日跌勢再起，則因閉鎖期滿而有超過3.83億股釋出。

Palantir股票賣壓狂湧引起鄉民散戶注意，許多人認為是買進良機。這支股票並非空頭瞄準的目標，但具備吸引鄉民的特質：因部分事業涉及國家安全而帶有爭議色彩，使總部已從加州帕羅奧圖遷至科羅拉多州丹佛市的Palantir以「矽谷放逐者」自居。

此外，Palantir與被鄉民視為精神領袖的特斯拉執行長馬斯克 也沾上一點邊，因為Palantir共同創辦人暨董事長提爾曾與馬斯克等人聯手創立PayPal。