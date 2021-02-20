金價跌不停 比特幣再創高

國際金價近來黯淡。（路透）

國際金價 到紐約19日早盤持續下跌，更寫下30年來最糟糕的開年局面。近來常被拿來與黃金相提並論的比特幣 則又創新高，市值超過1兆美元 。

現貨金價19日早盤一度走跌，報每英兩1,772.7美元，先前已連六天收黑，跌勢至少是2018年末以來最長。彭博匯總數據顯示，2021年迄今現貨金價已跌逾6%，寫下1991年來最差的開年。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨一度跌0.9%，至1,759美元。

世界各國財政部和央行大開資金閘門，投機熱潮席捲全球金融市場各個角落。環顧四周，似乎只有黃金獨憔悴。且在政府大肆支出引發通膨復熾疑慮之際，黃金本該是市場寵兒才對，怎會落得光芒盡失？

道明證券的分析師馬凱說，「曲線趨陡和實際利率再次開始攀升是金價疲軟的主要根源，」 「還有一些技術方面的問題，許多人擔心死亡交叉正在形成」。

芝加哥Zaner集團高級副總裁湯馬士說，隨著「利率上升和通膨預期觸頂，我們看到大量黃金獲利了結，人們正在從黃金轉向銅等工業金屬；這是場完全風暴」。

LME銅價19日一度上漲2.5%至8,774美元，美銀金屬研究部負責人衛德莫看好銅今年將觸及1萬美元；LME其它基本金屬也全面上漲，錫價漲1.6%，鋁價漲0.6%。

另一個不斷攀高的資產則是比特幣，19日再創新高，根據Coin Metrics的數據，比特幣交易價接近每枚5.4萬元，並在尾盤時升至5.5萬元以上，使其市值超過1兆元。在過去6個月中，比特幣價格已經上漲約350%。在最近這波飆升之前，比特幣的交易價格從未超過2萬元。

比特幣近來上漲，原因是這種加密貨幣出現邁向主流的跡象，包括美國電動車大廠Tesla接受以比特幣作為購車款、萬事達卡及紐約梅隆銀行也將提供比特幣服務。