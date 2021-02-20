疫情重創服務業 歐綜合PMI 連四月低迷

歐元區2月製造業與服務業綜合採購經理人指數 （PMI）再度低於榮枯線，連續第四個月陷入低迷，顯示抗疫封鎖措施重創歐元區的服務業，即使區域內的工廠活動為三年來最繁忙，也難以填補服務業趨緩的缺口。

IHS Markit歐元區2月綜合PMI初值為48.1，略優於1月時的47.8，但仍低於50的榮枯線。

其中服務業PMI為44.7，低於1月的45.4，也不如市場預期的45.9，為去年11月來最差勁表現。

相較下，拜工廠產品需求暢旺之賜，歐元區2月製造業PMI激增至57.7，遠高於上月的54.8，並攀抵2018年2月來最高點，也遠優於市場預期。

牛津經濟研究院經濟學家馬汀妮說：「2月的PMI數據反映歐元區現況，那就是染疫率仍居高不下，且新冠變種病毒 正在擴散，迫使各國政府延長和加強封鎖措施，影響許多行業。」

德國 2月的製造業活動攀抵36個月來最高水準，原因是出口貨品需求激增，然而抗疫封鎖措施也讓該國的服務業進一步萎縮。

法國這個歐元區第二大經濟體的服務業，也受封鎖措施衝擊而更為低迷，抵銷了國內製造業的成長。