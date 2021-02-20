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日延長緊急狀態 下修2月經濟展望

編譯林奇賢／綜合報導

日本政府下修2月的整體經濟展望，為去年4月以來首見，主要是日本為遏止新冠疫情，延長許多地方的緊急狀態，進而對消費者支出造成衝擊。另據最新數據顯示，日銀緊盯的通膨指標，1月核心消費者物價指數（CPI）持續低迷。

路透報導，內閣府19日在每月經濟報告中表示，儘管日本經濟從疫情引發的嚴重情況持續改善，但構成經濟的部分項目顯現疲態。

日本政府連續第三個月下修消費者支出的展望，並指出近期的民間消費力道持續不振，原因是民眾避免出外用餐與旅遊。

不過，日本政府連續第二個月上修資本支出的展望，並表示企業資本支出已持續「在近期復甦」，反映核心機械訂單有所改善。

而且，日本政府也是兩個月來首次上修企業獲利展望，主要是製造業獲利有所改善。

日本經濟在去年10至12月連續二季成長，延續經濟復甦的勢頭，但日本政府第二度宣布緊急狀態，為經濟展望帶來不確定性。

東京當局如今下修經濟展望，可能意味首相菅義偉未來將祭出更多經濟刺激方案，因他希望日本經濟情況能改善到足以舉辦奧運。

日本政府同日發布的數據顯示，剔除生鮮食品的1月核心CPI比去年同期滑落0.6%，連六月下滑，凸顯國內消費者需求疲軟。

日本 疫情 緊急狀態

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