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兩個印度小子 打造美國當紅App

編譯黃淑玲／綜合報導
Robinhood創辦人巴特（左）及Clubhouse創辦人賽斯（右）皆為印度裔。（網路照片）
Robinhood創辦人巴特（左）及Clubhouse創辦人賽斯（右）皆為印度裔。（網路照片）

股票交易平台羅賓漢（Robinhood）和語音社群平台Clubhouse，是近幾月最夯的兩個App，除同為當紅新創公司，還有不少共同點，這兩家公司各有兩位共同創辦人，其中一人皆為印度裔，且全是史丹福校友。

羅賓漢的巴特（Baiju Bhatt）與Clubhouse的賽斯（Rohan Seth），都是30多歲的青年人，他們的事業經歷代表了新一代印度裔「美國夢」的轉變。

過去數十年，印度裔美國人理想的職業生涯是，在一家規模大、獲利佳的資訊科技公司找到穩定技術工作，然後慢慢升遷往上爬。目前Google、微軟、IBM和Adobe等知名科技公司領導人都是印度裔，但以新創事業闖出名號者，仍屬少數。

巴特現在躋身印裔美籍億萬富豪俱樂部，他的公司Robinhood在最近一輪募資時，估值為117億美元。賽斯的Clubhouse，拜好萊塢名人愛用之賜，公司創立還不到一年，就已經升格為獨角獸。

在史丹福大學主修物理的巴特發現，大型金融公司交易股票幾乎不必支付任何費用，但大多數美國人每筆股票買賣卻要被收取佣金。他和共同創辦人決定改變這種情況，於是在加州以「劫富濟貧」的羅賓漢為名，創立交易平台，要讓就算手邊沒幾個錢的所有美國人，都可以輕鬆進入金融市場。

賽斯在印度新德里長大，就讀史丹福電腦工程學系，他在創辦Clubhouse前，於Google做了六年軟體工程師，是行動產品團隊的早期成員。主要工作項目是定位產品，像是測試Google Latitude概念、鄰近朋友提示、由所在位置啟動聊天模式等。任職Google時，賽斯也接觸到以聲音進入電子郵件和日曆的工作內容，這為他和戴維森去年成立Alpha Exploration這家公司、推出以聲音為主的社群平台Clubhouse，奠定基礎。

印度 Clubhouse 美國

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