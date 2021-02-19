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比特幣單周二度創新高 年底挑戰10萬美元

編譯黃嘉洵／綜合報導
全球最大加密貨幣比特幣16日衝破5萬美元關卡後，17日輕取5萬2000美元，一周內二度刷新歷史紀錄，漲勢銳不可擋。（歐新社）
全球最大加密貨幣比特幣16日衝破5萬美元關卡後，17日輕取5萬2000美元，一周內二度刷新歷史紀錄，漲勢銳不可擋。（歐新社）

全球最大加密貨幣比特幣16日衝破5萬美元關卡後，17日輕取5萬2000美元，一周內二度刷新歷史紀錄，漲勢銳不可擋，天橋資本創辦人預料比特幣年底前有望站上10萬美元大關。

彭博資訊報導，比特幣17日在紐約交易時段盤中一度上漲8.3%，報5萬2631美元，首度漲破5萬2000關卡；18日盤中價格則小幅回落至5萬1000美元。

部分市場人士認為，比特幣強漲勢頭象徵寬鬆環境下的金融市場出現投機泡沫。

擁護比特幣的人則反駁，比特幣正捉住更多主流市場的注意，特別是電動車大廠特斯拉（Tesla）近期宣布斥資15億美元投資比特幣。

天橋資本創辦人史卡拉穆奇17日表示，基於供給與需求面，比特幣有望在今年底以前漲抵10萬美元，為當前價格的一倍；他說，「（比特幣市場）沒有太多供給，但是大量的需求在那裡」。

貝萊德全球固定收益投資長李德說，貝萊德開始試水溫，「科技與法規現在都進化到一個點上，人們在這個點上認為是時候把比特幣納入投資組合，因而也就推升了比特幣價格」。

微策略公司（MicroStrategy）16日宣布進一步加碼比特幣，將可轉換債券的發行規模提高近一半至9億美元，票面利率為0%，等同直接押注比特幣價格會再上揚。

NEM交易部門主管佩萊卡諾斯說：「有很多因素激勵比特幣飆升，不過最顯著的是由微策略開啟、特斯拉力捧的趨勢：將公司資產負債表轉移至比特幣，以對通貨膨脹避險」。

Oasis Pro Markets執行長拉維奇亞說：「瓊斯和朱肯米勒等較傳統的投資名人，都開始基於分散風險的角度尋求或投資比特幣，因此比特幣就算回落至3萬或2萬美元仍會長期存在。」

不過，摩根大通策略師潘尼格佐格洛在指出，比特幣必須降低波動性，才能避免漲勢受阻，目前如此高的價位「看起來難以持久」。

報告提到，比特幣過去五個月的市值上升到接近7000億美元，不過期間機構投資人的資金流入只有110億美元。

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