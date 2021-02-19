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會議紀錄曝光  Fed將持續購債一陣子

編譯任中原／綜合報導
美國聯準會購債措施仍將持續「一段時間」。圖為聯準會主席鮑爾。(路透)
美國聯準會購債措施仍將持續「一段時間」。圖為聯準會主席鮑爾。(路透)

美國聯準會（Fed）公布的1月底會議紀錄顯示，決策官員預料現行的購債措施仍將持續「一段時間」，才可能滿足縮減購債規模的條件，但並未透露2022年Fed是否會「退場」。

會議紀錄指出，「由於經濟仍距離目標甚遠，與會官員研判要獲得進一步的重大進展，可能還需要一段時間」。

會議紀錄中指出，「與會官員表示，預期疫苗計畫效果良好，最近政府擴大財政支出，以及可能有新的財政擴張計畫，使他們對中期景氣展望的研判已經改善。不過官員同意目前經濟情勢距離長期目標還很遠，且前途仍高度不確定，而疫情仍使經濟展望承受重大風險」。

17日公布的美國元月零售銷售、工業生產及生產者物價都高於預期，凸顯出去年12月通過的9,000億美元紓困計畫已經帶動經濟復甦，也顯示今年初的經濟動能增強。

投資人開始猜測Fed將於何時縮減購債金額，市場尤其對拜登提出的1.9兆美元紓困計畫高度樂觀，導致近日公債殖利率上升。

但會議紀錄中指出，Fed將不會太過重視未來幾個月通膨可能上升的變化；許多與會官員強調，必須分清楚一次性物價變動，與基本性通膨趨勢之間的差異。

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