日7.3強震 豐田暫停半數產線

豐田汽車位於愛知縣的工廠，工作人員正在安裝一部Mirai車上的動力系統。（路透）

豐田汽車 宣布，從17到20日止將暫停全日本一半的生產線，也就是14條汽車組裝線，主因是上周末東北部的強烈地震 ，導致供應商的零件供應中斷。至於下周是否重啟生產，將視屆時情況而定。

日經報導，豐田在日本共有九座工廠、28條生產線，受影響的車款包括Harrier SUV到豪華品牌凌志（Lexus）等。豐田並未透露可能的影響程度，不過以其2019年的產出估計，這波停工減產的數量，每天將在5000到6000輛左右。

上周六的7.3級強震，並未使豐田的工廠直接受損，但卻導致豐田部分零件供應商受到影響。豐田並未透露有哪些供應商的營運因此中斷，但據日經掌握消息，生產懸吊系統的日立子公司日立Astemo，是導致豐田停工的最大原因。

日立表示，該公司福島工廠確實因地震而從15日起停止生產和出貨，仍在確認預定恢復時程。日立拒絕對此工廠是否有供應豐田零件發表評論。

今年汽車供應變數相當多，全球汽車生產因為車用晶片短缺，原本即有供不應求的問題。豐田傳出停工，以豐田車款在全球的高市占率，更引發關注。

彭博行業研究分析師吉田達生表示，雖然停工可能使豐田短期獲利受損，但這點損傷只需幾個月就能復原，不至於讓豐田無法達成年度獲利目標，況且既定目標已似乎過於保守。