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巴菲特換股操作 減持蘋果

編譯季晶晶、葉亭均／綜合報導

最新申報資料顯示，「股神」巴菲特掌控的波克夏公司在去年最後幾月減持蘋果股票，並祕密買進美國電信公司威瑞森通訊（Verizon）、保險服務商威達信（Marsh & McLennan）、石油公司雪佛龍（Chevron）等三檔股票。

波克夏在去年底減持蘋果後，對這家iPhone製造商的持股剩9.076億股，約值1200億美元，但蘋果仍是波克夏最大持股。

波克夏也敲進威瑞森、威達信、雪佛龍等公司的股票，不過這些交易在去年第3季申報時獲准保密，不對外公布。波克夏去年底共持有1.467億股威瑞森股票，價值86億美元，及4850萬股雪佛龍股票，價值41億美元。

巴隆周刊報導，波克夏大買威瑞森和雪佛龍股票，很可能是巴菲特主導，符合他的價值投資理念。

以2021年獲利預估來看，威瑞森目前本益比約十倍，殖利率達4.6%。近年來的走勢落後於美股大盤標普500指數，該指數去年勁揚16%，但威瑞森下跌7%。

雪佛龍去年股價重挫29%，今年來則勁揚10%，該公司被視為全球石油巨擘中體質最穩健的一家公司，資產負債表情況優於美國同業埃克森美孚和殼牌等歐洲石油巨擘。雪佛龍的股息殖利率達5.6%，隨著油價上漲，也代表股息分發獲得保證。

波克夏之所以要求這幾件交易保密，很可能是為了避免「巴菲特效應」，以免增加持股成本。以往每當傳出巴菲特持有某家企業股票的消息後，該檔股票往往應聲走高，代表許多投資人跟進。申報資料也顯示，波克夏上季出清摩根大通、PNC金融服務集團、M&T銀行等業者的股票，對富國銀行的持股一口氣減碼59%，並調整對藥廠的押注，增持Merck & Co、艾伯維（Abbvie）、必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb），但出脫對輝瑞的持股。另外，對黃金公司Barrick Gold的持股也一併出脫，波克夏在去年公布這筆投資時頗令外界吃驚，因為巴菲特這幾年一直很嫌棄黃金。

波克夏 股票 巴菲特

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