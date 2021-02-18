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Uniqlo母公司 稱冠全球服裝業

編譯王巧文／綜合外電
日本優衣庫母公司迅銷的市值隨股價飆漲，已超越Zara母公司印地紡，榮登全球服裝業市值榜冠軍。(歐新社)
日本優衣庫母公司迅銷的市值隨股價飆漲，已超越Zara母公司印地紡，榮登全球服裝業市值榜冠軍。(歐新社)

日本快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷股價本周首度收在10萬日圓大關以上，市值更超越業界一哥Zara的母公司印地紡（Inditex），稱冠全球服裝業。

迅銷股價17日連續第八天走揚，收在10萬2650日圓，市值攀抵10.89兆日圓（1027.1億美元），且股價在16日便已站上10萬日圓關卡；印地紡17日在西班牙股市午盤跌0.3%，報25.85歐元，市值降至805.96億歐元（975.2億美元）。若以市值來看，迅銷顯然已擠下印地紡，榮登全球市值最高時尚業者。

自去年8月以來，迅銷股價穩步攀升，因投資人看好迅銷聚焦於亞洲市場、推動數位化轉型，以及各國在疫情期間採取遠距工作模式，促使消費者偏愛較輕便的休閒服飾，嘉惠了優衣庫等品牌。

根據去年11月的數據，迅銷在全球有2298家優衣庫商店；其中六成據點設在日本以外的亞洲地區，在中國有791個門市，是僅次於日本的第二大市場，而大陸經濟已從疫情衝擊中迅速復甦。

在截至8月的上個會計年度中，迅銷在大中華地區（包括香港和台灣）的營業利益率為14.4％，高於日本的13％。相較下，Zara七成的商店位於美國和歐洲，而這兩大地區的服飾銷售在疫情期間急速萎縮。

迅銷強攻數位化領域也是讓投資人青睞的利多。該集團在2016年開始數位化變革，包括分析線上及實體店商品IC標籤獲得的消費數據，並攜手科技巨擘Google和其他外部公司，開發人工智慧（AI）製造基礎架構。

不過，就公司營收而言，迅銷上個會計年度的營收約189億美元，只在全球服裝業排行老三，仍不及冠軍印地紡的341億美元，以及亞軍瑞典H＆M的225億美元。

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