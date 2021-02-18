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Gucci銷售下滑10% 減幅比預期大

編譯林奇賢／綜合報導
Gucci上季銷售降幅比預期大。(路透資料照片)
Gucci上季銷售降幅比預期大。(路透資料照片)

由於歐洲各國再次祭出封鎖措施，法國精品業者開雲集團（Kering）旗下最大品牌Gucci，上季銷售降幅比預期大，表現不如其他業績開始有起色的同業，拖累開雲集團股價17日盤中重挫7%。

開雲17日表示，旗下義大利時尚品牌Gucci去年第4季同店銷售下滑10%，至22.8億歐元（27.6億美元），減幅大於分析師預估的7.2%。

開雲的業績與路易威登（LVMH）形成鮮明對比。LVMH上季銷售激增，主要是受中國消費者的需求所提振，中國民眾出不了國，便持續留在本國採買精品。

儘管銷售在關鍵的亞洲市場有所改善，但Gucci去年底的業績欠佳。對此開雲指出，該品牌主要是受歐洲的業績連累。在歐洲各國再次實施封鎖措施下，許多店家只能暫停營業，導致Gucci業績受創。

開雲財務長杜普拉克斯表示，這個在歐洲發生的不利趨勢，在今年初仍然未停歇。

開雲表示，今年買氣應會提升，因Gucci今年將迎來品牌創立百年的歷史時刻，屆時將推出新產品與相關活動進行促銷。不過，開雲並未設定今年的財務目標，只說將穩定發放每股8歐元的股利。

由於投資人擔憂Gucci是否開始喪失成長動能，開雲過去一年來的股價表現也不如同業。

新冠疫情重創全球精品業，原因是國際旅遊停擺，讓許多出手闊綽的中國買家難以前往巴黎與米蘭等時尚首都採買奢侈品。

股價 義大利 疫情

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