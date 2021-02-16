特斯拉拓市 將赴印度設廠

蘋果與車廠洽談造車計畫卡關之際，電動車 龍頭特斯拉 正擴大生產布局。彭博資訊報導，特斯拉即將與印度 達成協議，將首度前往印度生產電動車，是繼在美國與中國設立生產基地後，執行長馬斯克再為特斯拉找到新的成長機會。

印度南部的卡納塔克邦首席部長葉迪尤拉帕13日表示，特斯拉已選定在卡納塔克邦設立其首座印度工廠。印度科技重鎮班加羅爾就位於卡納塔克邦。

知情人士說，特斯拉已與當地官員磋商六個月，並正積極考慮在班加羅爾郊區設立組裝廠。特斯拉並未回應彭博記者，也未證實葉迪尤拉帕的言論。

知情人士指出，特斯拉正對卡納塔克邦的商辦進行實地查核，計劃設立一座研發設施。特斯拉之所以看中班加羅爾，是因班加羅爾正逐漸成為電動車、航太製造人才的重鎮。特斯拉已為其印度部門辦理公司登記，地址就在班加羅爾市中心。不過，特斯拉進軍印度市場也有一些挑戰，主因印度對電動車的接受度仍低。

彭博新能源財經的數據顯示，電動車銷售約占中國車輛年銷量的5%，印度則不到1%。

瑞銀集團（UBS）分析師也指出，隨著中國車廠推出具競爭力的電動車款、並發展多元的生態系，中國「正持續擾亂全球汽車業版圖」。印度雖也一直在採取類似措施，規模卻難以與中國比擬。印度在2015年推出「加快採用與製造油電混合車及電動車」（FAME）計畫，承諾以90億盧比（1.23億美元）補貼電動三輪車與公車等所有與電動車有關的事務，去年也推出第二代的FAME計畫，且補貼規模擴大到1000億盧比，以鼓勵購買電動車，並興建充電基礎設施。

印度2019年8月起也調降電動車商品及服務稅，從12%降至5%，遠低於其他機動車輛高達28%的稅率。