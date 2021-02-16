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亞洲經濟報喜 全球市場15日盤中衝高

編譯季晶晶、洪啟原／綜合報導
與前一季相比，日本上季國內生產毛額年化後成長高達12.7%，優於市場預期。（歐新社）
與前一季相比，日本上季國內生產毛額年化後成長高達12.7%，優於市場預期。（歐新社）

日本、泰國及新加坡上季經濟表現優於市場預期，作為全球貿易風向球的南韓2月出口也激增，增添亞洲經濟復甦與世界需求回溫的跡象，全球股市、新興股市與亞洲股市15日盤中都衝上新高，日股更是30多年來首度漲破3萬點。

追蹤全球股市的MSCI AC世界指數15日盤中小漲0.3%，續創新高，美股三大指數期貨小漲0.4%。美股15日因國定假日休市一天。

美元指數盤中跌0.2%至90.266，英鎊近三年來首度漲破1.39美元，離岸人民幣兌美元升值0.3%至6.4015元，為32個月高點。

日本去年第4季國內生產毛額（GDP）年化後成長12.7%，高於經濟學家預估的10.1%。南韓2月1-10日出口比一年前激增69.1%至180億美元，不計日期效應的日均出口額也年增39.3%至21.1億美元。

在東南亞，新加坡去年第4季GDP比一年前萎縮2.4%，減幅小於政府先前預估的3.8%，也比市場預期的3.5%降幅小。

全球股市漲勢的另一助力，為美國政府有望通過新一輪刺激方案，強化拉抬成長的力道。分析師指出，「通貨再膨漲」行情將繼續升溫。

美元 指數 新加坡

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