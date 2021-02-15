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輝達併ARM 科技巨擘反對

編譯湯淑君／綜合報導

輝達（Nvidia）企圖收購英國晶片設計業者安謀（Arm）一案正面臨多方阻力。Google、微軟、高通等科技大企業紛紛向美國反托辣斯當局抱怨，反對這樁交易，理由是這樁併購交易可能阻礙晶片業競爭，而歐盟、英國及中國的反托辣斯當局也都正加緊調查。

彭博資訊報導，知情人士透露，Google、微軟、高通等大型科技公司對這樁400億美元交易表示憂慮，促請反托辣斯官員介入，其中至少一家公司呼籲封殺此案。輝達股價12日在紐約收盤跌1.9%。

美國聯邦貿易委員會（FTC）已開始深入評估這樁併購提案，已要求提出抱怨、或可能受影響的企業，對此案提供意見，而英國、歐盟和中國的反托辣斯當局也加緊調查。全球主管機關在做出決定前，已啟動一段漫長的公眾評論期，向可能受影響的第三方徵詢意見。CNBC報導，高通已分別向美國、歐盟、英國及中國的反托辣斯當局，表達反對這樁交易的立場；高通拒絕對這篇報導發表評論。

安謀是「晶片業的瑞士」，以中立地位把自家晶片設計和相關軟體碼授權給所有客戶，包括蘋果、英特爾、三星、亞馬遜、華為在內，而不與半導體公司競爭。輝達則聲明，會維持安謀的中立性與開放授權商業模式不變，並確保與安謀授權的客戶保持「透明、合作」關係，目標是協助安謀客戶「壯大生意並拓展新市場」。

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