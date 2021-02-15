豐田上季獲利佳 調高展望

豐田汽車上季財報優於預期，調高全年財測。（路透）

豐田汽車 上季財報優於預期，且調高全年財測，主因疫情 衝擊消退後汽車銷售回溫，尤其是中國市場銷售上揚；對於汽車業目前面臨的晶片荒，豐田表示晶片庫存量最高已達四個月，目前的生產作業不受影響。

豐田近日公布會計年度第3季（2020年9至12月）財報，該季營收成長8%至8.2兆日圓，營業利益成長至9880億日圓，遠優於分析師預估的5655億日圓。豐田也上調高2021年會計年度（3月底止）的營收獲利展望，營收估為26.5兆日圓，營業利益估達創紀錄的2兆日圓，遠高於去年11月時預估的1.3兆日圓。

汽車製造商普遍苦於疫情造成的經濟疲軟，且面臨晶片短缺影響生產之際，豐田調高財測，反映該公司對於穩定吸引買家和生產汽車均有充分信心，也代表可望輕鬆實現社長豐田章男的目標，在疫情期間維持獲利。

豐田2020年總銷量達953萬輛，超越福斯（VW）的931萬輛，重新登上全球銷量最高車廠寶座；去年9月來，豐田的銷量持續高於一年前，主因各地經濟反彈，特別是在中、美兩大市場。

彭博行業研究分析師吉田達雄表示，若把汽車業劃分出贏家和輸家，「豐田顯然將是贏家」。

他指出，豐田成功關鍵在持續生產供應主要市場高人氣跨界休旅車RAV4的能力，「豐田持續追求研發和產品開發，即使面臨疫情危機仍開花結果。」

車用晶片短缺，讓許多車廠在疫情過後出現V型復甦的期望破滅；豐田部分車款的生產也受影響，但預期全年產量將創該9200萬輛新高，較2019年增加2%；豐田財務長近健太表示，與競爭對手相比，豐田受晶片短缺的衝擊較小，因為該公司持續向晶片供應商提供長短期產量計畫。