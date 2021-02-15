跨國企業好賺 亞洲扮火車頭

大型跨國企業去年第4季獲利超越一年前水準，是新冠肺炎疫情爆發至今首見單季獲利正成長，亞洲企業尤其扮演引領企業獲利反彈的火車頭角色。

日經新聞引述QUICK-FactSet涵蓋10227家企業的財報資料，去年10月至12月期間，合計淨利年比躍增14%，達到7127億美元，是過去四季來首見改善，反映中國 企業獲利好轉及電子產業景氣熱絡。中國企業上季獲利成長40%，中國和日本 除外的亞洲企業更成長70%。

在中國，經濟刺激政策嘉惠基礎建設和汽車 產業。阿里巴巴集團上季獲利暴增逾50%，去年「雙11」購物節交易總額締造歷史新高紀錄。阿里巴巴董事長兼執行長張勇說：「中國是去年唯一獲致國內生產毛額（GDP）正成長的大型經濟體。」

以產業別來看，電子工業是最大的驅動力，貢獻約30%的獲利成長，主要是遠距上班趨勢助長電腦和伺服器的需求。半導體產業獲利躍增40%。南韓三星電子和台積電獲利都很壯觀。

日本企業獲利成長48%，使日本邁向九季來首見的年比成長。在銷售復甦帶動下，日本鋼鐵由虧轉盈；本田汽車獲利也激增。

歐美企業的獲利表現相形見絀。整體而言，美企上季淨利下滑3%，若剔除大型科技公司則降幅約10%，零售與服務業獲利萎縮7%。歐洲的服務和零售業盈餘更銳減35%。