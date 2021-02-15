墨比爾斯：全球經濟復甦 看旺新興市場

知名投資人墨比爾斯（路透）

有「新興市場教父」之稱的知名投資人墨比爾斯（Mark Mobius）表示，全球經濟的強勁復甦，將激勵新興市場今年的表現超越已開發市場，他聚焦於印度與巴西。在台灣 ，他持有力旺、穩懋及譜瑞-KY等股票 。

Mobius資本合夥公司共同創辦人墨比爾斯在接受巴隆周刊（Barron's）專訪時說，近來已強漲一波的新興市場將延續牛氣，因為新興國家的人口平均年齡低於已開發國家，經濟復甦速度也較快。

他說，中國大陸近來遭美國 限制取得科技後，由於無法掌控台積電、南韓三星電子及美國英特爾等晶片大廠，因此只能埋頭加班自行生產晶片。

他指出，台積電基本上是一家晶圓廠，從事實際生產，但台灣還有上百家設計生產晶片所需軟體的企業，他的公司持有力旺、穩懋及譜瑞-KY的股票，他認為這些公司的資本報酬率很高，因為只需要辦公室和電腦就能運作。他也說，美中緊張也對台灣造成風險，但這些台灣企業都和蘋果及微軟有緊密關係，且常在矽谷有辦公室，以服務這些客戶，因此就算不在台灣，也能營運。

墨比爾斯也認為，美中經濟將不會脫鉤，因為即便政府設限，企業也能繞過這些限制，並非所有事業都須設在美國，也能在杜拜或開曼群島。

他說，印度的新年度預算案包含將驅動經濟成長的重大因素，包括對外資開放保險市場、擴大民營化國營企業；他在巴西則擁有零售商Lojas美洲公司、軟體業者Totv及醫療診斷業者Fleury等企業的股票；至於中國大陸，他持有百勝中國、愛康醫療控股有限公司等公司的股票。