我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州抗疫當務之急 快速揪出變種病毒

共和黨制約拜登 主攻對中國「太軟弱」

墨比爾斯：全球經濟復甦 看旺新興市場

編譯簡國帆╱綜合外電
知名投資人墨比爾斯（路透）
知名投資人墨比爾斯（路透）

有「新興市場教父」之稱的知名投資人墨比爾斯（Mark Mobius）表示，全球經濟的強勁復甦，將激勵新興市場今年的表現超越已開發市場，他聚焦於印度與巴西。在台灣，他持有力旺、穩懋及譜瑞-KY等股票

Mobius資本合夥公司共同創辦人墨比爾斯在接受巴隆周刊（Barron's）專訪時說，近來已強漲一波的新興市場將延續牛氣，因為新興國家的人口平均年齡低於已開發國家，經濟復甦速度也較快。

他說，中國大陸近來遭美國限制取得科技後，由於無法掌控台積電、南韓三星電子及美國英特爾等晶片大廠，因此只能埋頭加班自行生產晶片。

他指出，台積電基本上是一家晶圓廠，從事實際生產，但台灣還有上百家設計生產晶片所需軟體的企業，他的公司持有力旺、穩懋及譜瑞-KY的股票，他認為這些公司的資本報酬率很高，因為只需要辦公室和電腦就能運作。他也說，美中緊張也對台灣造成風險，但這些台灣企業都和蘋果及微軟有緊密關係，且常在矽谷有辦公室，以服務這些客戶，因此就算不在台灣，也能營運。

墨比爾斯也認為，美中經濟將不會脫鉤，因為即便政府設限，企業也能繞過這些限制，並非所有事業都須設在美國，也能在杜拜或開曼群島。

他說，印度的新年度預算案包含將驅動經濟成長的重大因素，包括對外資開放保險市場、擴大民營化國營企業；他在巴西則擁有零售商Lojas美洲公司、軟體業者Totv及醫療診斷業者Fleury等企業的股票；至於中國大陸，他持有百勝中國、愛康醫療控股有限公司等公司的股票。

台灣 股票 美國

上一則

殼牌歷史性變革 減產石油轉向更乾淨能源

下一則

順豐砸22億美元收購「亞洲糖王」郭鶴年旗下嘉里物流

延伸閱讀

「新興市場教父」看好 持有這些台灣企業股票

「新興市場教父」看好 持有這些台灣企業股票
立春

立春
油價上周漲逾6%進逼60元 站上一年來高點

油價上周漲逾6%進逼60元 站上一年來高點

全球房市 今明年被看好

全球房市 今明年被看好

熱門新聞

車用晶片缺貨凸顯全球半導體供不應求，製造過度依賴亞洲的長期問題，已在美國產官學界掀起反思。（路透）

車用晶片荒無解 台積電無能為力 「委外代工」成話題

2021-02-09 19:32
「新興市場教父」墨比爾斯說，全球經濟的強勁復甦，將激勵新興市場今年的表現超越已開發市場。圖／路透

「新興市場教父」看好 持有這些台灣企業股票

2021-02-13 09:14
看好顛覆性科技公司的Ark投資管理公司績效卓越，今年1月吸引的資金規模甚至高於貝萊德（BlackRock）、道富（State Street）等華爾街傳統巨頭。網路圖片

女股神伍德新綽號「搖錢樹」 公司管理資產破500億

2021-02-07 13:51
道瓊工業指數8日早盤上漲約184點。路透

拜登新冠紓困計畫有望通過 美股三大指數早盤創新高

2021-02-08 10:13
圖：pixabay

諾獎得主研究「年薪7.5萬最快樂」 學者打臉：錢越多越快樂

2021-02-08 13:18
前美國財政部長、國家經濟委員會主席桑默斯。美聯社

桑默斯vs.克魯曼 兩大經濟學泰斗辯論刺激方案

2021-02-13 07:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡
CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重
中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起
世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株

世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株
「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪