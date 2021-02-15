殼牌歷史性變革 減產石油轉向更乾淨能源

荷蘭皇家殼牌公司（Royal Dutch Shell）日前表示，將開始減少石油 產量，轉向更乾淨的能源，象徵殼牌過去百年來尋求壯大石油事業的營運模式，將展開歷史性的變革。該公司也宣布更具企圖心的減碳 目標，將在2050年前達成淨零碳排。

殼牌表示，其石油產量、以及和其事業相關的總排碳量都已觸頂，預期石油產量每年將下降1%-2％，具體作為包括出售資產、長期降低對商品價格的曝險等。

殼牌計畫，到2030年時，柴油和汽油等傳統燃料產量將減少55％。

在此同時，殼牌也設定電動車 充電站、碳補捉與貯存、以及電力銷售的新目標，包括將把銷售的電量提高一倍，並設置數千座新電動車的充電站。

此舉象徵殻牌營運策略的歷史性轉變。這家從進口貝殼起家的公司，於19世紀開始銷售煤油，之後則尋求壯大石油業務，如今該公司看到了在石油耗盡之前，需求早已舉步蹣跚的情況。

石油輸出國組織（OPEC）日前表示，今年全球原油需求回升速度將比原先料想還慢，國際能源總署（IEA）也認為，各國防疫封鎖措施措施與新冠變種病毒蔓延，將拖慢需求回升腳步，拖累國際油價12日盤中跌0.6%-0.8%。

分析師認為，轉向低碳能源甚具挑戰性，因為石油巨擘幣需投資不見得有競爭優勢、而且報酬又較低的領域。

此外，再生能源計畫的報酬率通常約為10％，而傳統石油與天然氣計畫的報酬率則為15％。

為消除外界疑慮，殻牌表示，一直到2030年代，化石燃料仍將是其主要收入來源，並重申每年股息將提高4％的政策。

在此之前，英國石油（BP）及道達爾（Total）等大型石油業者也都想減少對化石燃料的依賴，同時擴張風力發電和太陽能等再生能源事業。