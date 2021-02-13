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馬士基財測不夠好 運價恐觸頂

編譯葉亭均／綜合報導
全球最大貨櫃航運業者馬士基的財測讓市場人士失望。（路透）
全球最大貨櫃航運業者馬士基的財測讓市場人士失望。（路透）

全球最大貨櫃航運業者馬士基（Maersk）預期今年獲利可成長至多27%，然而這一財測令部分市場人士失望。與此同時，有跡象顯示航運費率正接近觸頂。

馬士基10日公布，今年基本息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）將增加為85億至105億美元；分析師平均預估為104.6億美元。馬士基去年全年EBITDA為83億美元，也低於分析師預估的86億美元。這項獲利展望出爐後，馬士基股價10日盤中一度重挫8%，報12,265丹麥克朗。

Nordnet投資經濟學家漢森表示：「這個結果給投資人的感覺是，利可能已經見頂，因為高航運費率這類主要拉抬因素已攀抵高峰。」

馬士基表示，預期「目前需求激增導致供應鏈瓶頸和設備短缺的特殊情況將於本季延續下去」，「之後就會正常化」。該公司說，預期第一季獲利能力比去年第四季高。

專家開始預期，貨櫃航運業者可能會在夏季左右見到一些航運費率趨穩，因為疫情引發的港口壅塞情況已舒緩，而且航運業者也新添更多貨櫃。

南韓現代海運（HMM）等航運業者正在訂購更多貨櫃以因應短缺情況。國際航運商會會長柏森（Esben Poulsson）表示：「就中期而言，到今年年中，我預期見到這類費率上漲的情況趨緩。」

海洋聯網船務公司（ONE）執行長尼克森說，未來三到四個月船運業仍可能面臨挑戰，但「希望在夏天，我們可以回到我們所說的穩定營運，船隻能準時返回，以及更有效率處理客戶的貨物」。

隨著疫情改變全球消費模式、轉向網購帶動需求大增，貨櫃航運業者迎來榮景。

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