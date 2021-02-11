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蘋果攻AR 找台積電幫忙

編譯葉亭均、李孟珊／綜合報導
外媒報導，蘋果公司正與台積電合作，於蘋果台灣龍潭廠祕密開發micro OLED面板，計畫用於即將問世的穿戴擴增實境（AR）產品。（歐新社）
外媒報導，蘋果公司正與台積電合作，於蘋果台灣龍潭廠祕密開發micro OLED面板，計畫用於即將問世的穿戴擴增實境（AR）產品。（歐新社）

日經新聞10日報導，蘋果公司正與台積電合作，於蘋果台灣龍潭廠祕密開發Micro OLED面板，計畫用於即將問世的頭戴擴增實境（AR）產品。

市場一直盛傳蘋果正在開發頭戴裝置，切入高端小眾的利基型產品。該報導說，Micro OLED面板是種更薄、更小且更功耗較低的面板種類，因此更適用於穿戴式AR裝置。蘋果公司正與台積電在此方面進行合作。不過對此消息，台積電不予回應。據日經報導指出蘋果也未回應。不過，蘋果是台積電大客戶，雙方的合作等於更深化。

消息人士說，蘋果找上台積電合作這款面板的原因，是因為Micro OLED面板不是和智慧手機、電視所使用的傳統液晶（LCD）顯示器，或是用於高階智慧手機的OLED面板一樣建立在玻璃基板上，而是直接建立在晶圓上，這可讓顯示器更薄、更小且耗電量更低。

報導說，這種正在開發中的面板尺寸不到1英寸，蘋果與台積電的這項Micro OLED計畫目前仍在試驗生產階段，將花上數年才會達到量產階段。此外，部分生產也將用到台積電現有的晶片生產設備與製程。

消息人士說，這項計畫是蘋果在龍潭祕密實驗室執行的兩項計畫之一。

據了解，蘋果會找上台積電，也是為了避免OLED長期仰賴其在手機市場的競爭對手三星。

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