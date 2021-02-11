美1月CPI增幅 不如預期

美國1月消費者物價指數（CPI）增1.4%。（美聯社）

美國 1月消費者物價指數（CPI）與去年同期相比上揚1.4%，稍低於市場預期的1.5%，代表美國通膨持續穩步上揚，但增速稍放緩。不過德國 和巴西1月通膨率大幅攀升。

美國商務部10日公布，上月CPI年比增加1.4%，年增幅跟去年12月一致；月比上揚0.3%，符合市場預期，但增幅不如前一個月的0.4%。剔除食品與能源價格的核心CPI，年比增1.4%，不僅不如預期的1.5%，也低於12月的1.6%。

路透報導指出，新冠疫情持續拖累美國就業市場與服務業，導致物價僅溫和上揚。

然而，德國物價時隔半年重拾漲勢，反映食物價格上漲和減稅措施到期效應。德國聯邦統計局（Destatis）同日公布，1月CPI較去年同期攀升1%，從12月的負0.3%強勁彈升，且為去年6月以來首次轉正。

在肉品和蔬果漲價的拉抬下，1月食物價格較去年同期勁揚2.2%，從去年12月的小增0.5%大幅竄升；能源價格仍較一年前下滑2.3%，但已從12月的劇減6%明顯反彈。聯邦統計局指出，自今年1月來升高的增值稅率，已導致物價上漲。德國政府為支持經濟復甦，去年暫時調降增值稅，該措施已在去年12月31日到期。

Pantheon Macroeconomics歐元區經濟學家維斯特森說，整體CPI跟核心CPI已拉高德國今年初通膨率，加上食物和油價回升，未來幾個月將進一步推動物價上揚。

巴西1月通膨率也居高不下，並遠超過央行 3.75%的目標；年比增長4.56%，增幅小於市場預期的4.61%，但已連續第三個月超過4%，並是自2017年來最高，比去年5月不到2%的歷史低點增長逾一倍。

Infinity資產管理首席經濟學家韋耶拉表示，房價下滑令人意外，但未來必須警惕，食品價格仍非常高，交通成本也在提升。巴西央行總裁坎波斯內托上月表示，巴西正面臨低迷成長和高通膨的潛在短期挑戰。

總部位於多倫多的Crimson資產管理公司共同創辦人兼執行長傑蘇迪安表示，現在消費者有錢可以花用，大部分銀行資產負債表的狀況也不錯，因此這段時期通膨比金融危機後那段時間更有可能勁揚。