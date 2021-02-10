我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2719萬 逾46.8萬死

耶魯華生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

特斯拉加持 比特幣飆漲創新高

編譯林奕榮／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克將目標瞄準加密貨幣。(路透資料照片)
特斯拉執行長馬斯克將目標瞄準加密貨幣。(路透資料照片)

比特幣行情延續前一天的牛氣，9日繼續挺升，甚至一度漲破48000美元、再創紀錄，市值逼近8500億美元，超越特斯拉市值，因投資人押注特斯拉將接受以比特幣購買其電動車，有望帶動其他企業跟進，使比特幣更快進入主流。這也顯示，特斯拉執行長馬斯克在顛覆汽車產業後，新目標瞄準加密貨幣與相關的會計準則。

根據彭博資訊報價，比特幣9日一度大漲7.9%至48215.83美元，再創新高，漲幅隨後縮小至2.1%，報45634.46美元。根據CoinMarketCap，比特幣市值9日盤中增至8466.5億美元，高於特斯拉8日收盤的8287.6億美元市值。

比特幣概念股也走揚，包括中國、南韓和澳洲提供比特幣交易平台或挖礦技術的公司，以及SK海力士等晶片製造商股價都上漲，另一種加密貨幣乙太幣9日盤中也創下1784.85美元的新高紀錄。

特斯拉8日宣布買進15億美元比特幣，並將接受以比特幣支付，吸引投資人搶進加密貨幣。

投資人認為，特斯拉的投資與接受比特幣，可能促使更多其他企業財務主管改變對比特幣的看法，並考慮跟進。

Fundstrat全球顧問公司策略師說，鑒於數位支付的接受度日益升高，與區塊鏈可能造成的的顛覆性，「我們認為企業有布局加密貨幣的根本理由，也預期其他公司將跟進」，「這不會在一夜之間發生，但企業在財務規畫納入比特幣的空間很大，預料這股趨勢將延續」。

加密貨幣投資業者Galaxy數位公司創辦人諾瓦葛瑞茲也認為，將會有更多公司跟進特斯拉，把加密貨幣納入資產負債表，他還看好比特幣再今年底前有望再翻漲一倍，漲至10萬美元。

馬斯克此舉也顯示出他下一個想顛覆的領域。特斯拉投資比特幣之後，將對會計準則帶來一大考驗，因為目前沒有專門處理加密資產的會計準則，但如果愈來愈多企業投資加密貨幣，會計準則勢須修改，以免財報失真。

不過，目前比特幣主要仍被用於炒作行情，在實體世界的用途不多，專家認為，企業投資比特幣的風險太高，因為企業長寧把接受相對較低的報酬率，把獻金投入高品質的短期固定收益證券，可能很難接受比特幣的高風險，而且認列投資的項目也依然不明，近期預料不會有太多企業跟進。

比特幣 投資 美元

上一則

史坦普500波動風險加劇

下一則

國際6G軍備戰 點燃引信

延伸閱讀

特斯拉買進消息助攻 比特幣首度漲破48,000美元

特斯拉買進消息助攻 比特幣首度漲破48,000美元
頻出問題卻「甩鍋」 特斯拉遭中國5部門約談

頻出問題卻「甩鍋」 特斯拉遭中國5部門約談
馬斯克砸15億 大買比特幣

馬斯克砸15億 大買比特幣
特斯拉宣布砸15億元投資 比特幣聞訊狂漲14%

特斯拉宣布砸15億元投資 比特幣聞訊狂漲14%

熱門新聞

DXY美元指數5日下跌0.5%至91.042，但一周來仍上漲0.5%。 路透

美元曲線微笑嘴角上揚 空頭顫抖

2021-02-06 09:04
看好顛覆性科技公司的Ark投資管理公司績效卓越，今年1月吸引的資金規模甚至高於貝萊德（BlackRock）、道富（State Street）等華爾街傳統巨頭。網路圖片

女股神伍德新綽號「搖錢樹」 公司管理資產破500億

2021-02-07 13:51
道瓊工業指數8日早盤上漲約184點。路透

拜登新冠紓困計畫有望通過 美股三大指數早盤創新高

2021-02-08 10:13
路透調查顯示，分析師對全球房市的未來展望比先前轉好，因為預期經濟將會復甦，疫情影響房市的可能性小。 歐新社

新冠疫情影響退散 今、明兩年全球主要房市前景看好

2021-02-04 08:30
分析師表示，有美股「恐慌指數」之稱的VIX上周跌逾36%且破25，預示美股仍有一波行情。美聯社

VIX五天跌逾20%且破25點 分析師：預示美股還會漲

2021-02-06 11:50
美國政府公布報告指出，去年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創全球經濟，美國2020年貿易赤字達到6787億美元，創下2008年以來新高。 歐新社

美去年貿易逆差 攀12年來高點 中國超車加墨兩國 為美最大貿易夥伴

2021-02-06 17:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」
世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論