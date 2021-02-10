特斯拉加持 比特幣飆漲創新高

特斯拉執行長馬斯克將目標瞄準加密貨幣。(路透資料照片)

比特幣 行情延續前一天的牛氣，9日繼續挺升，甚至一度漲破48000美元 、再創紀錄，市值逼近8500億美元，超越特斯拉市值，因投資 人押注特斯拉將接受以比特幣購買其電動車，有望帶動其他企業跟進，使比特幣更快進入主流。這也顯示，特斯拉執行長馬斯克在顛覆汽車產業後，新目標瞄準加密貨幣與相關的會計準則。

根據彭博資訊報價，比特幣9日一度大漲7.9%至48215.83美元，再創新高，漲幅隨後縮小至2.1%，報45634.46美元。根據CoinMarketCap，比特幣市值9日盤中增至8466.5億美元，高於特斯拉8日收盤的8287.6億美元市值。

比特幣概念股也走揚，包括中國、南韓和澳洲提供比特幣交易平台或挖礦技術的公司，以及SK海力士等晶片製造商股價都上漲，另一種加密貨幣乙太幣9日盤中也創下1784.85美元的新高紀錄。

特斯拉8日宣布買進15億美元比特幣，並將接受以比特幣支付，吸引投資人搶進加密貨幣。

投資人認為，特斯拉的投資與接受比特幣，可能促使更多其他企業財務主管改變對比特幣的看法，並考慮跟進。

Fundstrat全球顧問公司策略師說，鑒於數位支付的接受度日益升高，與區塊鏈可能造成的的顛覆性，「我們認為企業有布局加密貨幣的根本理由，也預期其他公司將跟進」，「這不會在一夜之間發生，但企業在財務規畫納入比特幣的空間很大，預料這股趨勢將延續」。

加密貨幣投資業者Galaxy數位公司創辦人諾瓦葛瑞茲也認為，將會有更多公司跟進特斯拉，把加密貨幣納入資產負債表，他還看好比特幣再今年底前有望再翻漲一倍，漲至10萬美元。

馬斯克此舉也顯示出他下一個想顛覆的領域。特斯拉投資比特幣之後，將對會計準則帶來一大考驗，因為目前沒有專門處理加密資產的會計準則，但如果愈來愈多企業投資加密貨幣，會計準則勢須修改，以免財報失真。

不過，目前比特幣主要仍被用於炒作行情，在實體世界的用途不多，專家認為，企業投資比特幣的風險太高，因為企業長寧把接受相對較低的報酬率，把獻金投入高品質的短期固定收益證券，可能很難接受比特幣的高風險，而且認列投資的項目也依然不明，近期預料不會有太多企業跟進。