國際6G軍備戰 點燃引信

華為在全球電信設備市場的市占率，仍比其他5G電信設備公司大。（路透）

全球多數國家雖然還沒完全嘗到第五代無線通訊技術（5G ）商機所帶來的甜頭，美國與中國 等地區已開始布局6G產業，6G儼然已成為全球下一場「軍備競賽」的戰場所在。

彭博資訊報導，各國企業與政府都重押6G，力拚自己能率先開發並取得6G專利，成為下一場「工業革命」的最大贏家。儘管6G至少仍須十年時間才可能上路，但6G爭奪戰已加劇。

諾基亞（Nokia）貝爾實驗室接取與設備部門主管維特（Peter Vetter）表示：「努力部署6G相當重要，某種程度上這已成為一場軍備競賽，這需要一批研究人員來維持競爭力。」

雖然川普政府重創中國科技公司，但華府 仍無法阻止中國成為5G龍頭。

華為在全球電信設備市場的市占率，仍比其他5G電信設備公司大。

發展6G將為華府帶來一個機會，收復在無線科技領域的失土。顧問業者Frost & Sullivan資通訊科技資深產業總監甘地表示，與5G不同，這次北美不會輕易讓出6G通訊科技的領導地位。

華府已開始展開行動，美國電信產業解決方案聯盟（ATIS）去年10月成立Next G聯盟，目的是推動北美在6G取得領先地位。聯盟成員包括蘋果公司、AT&T、高通、三星電子等大咖，但就是沒有華為。

北京也持續開發6G技術。中國去年11月發射一枚通訊衛星，以測試可能用來傳輸6G訊號的無線電波。

加拿大媒體報導，華為已在加拿大當地設立6G研究中心。中興通訊也已經和中國聯通（香港）聯手開發這項技術。