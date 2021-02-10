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原料商品大牛市 動了

編譯任中原／綜合報導

原料商品價格從新冠肺炎疫情的谷底全面回升，布蘭特油價9日更一度衝破每桶61美元價位。

一些投資機構與市場專家認為，這只是「大牛市」的第一步，華爾街各大銀行已告知客戶加碼原料商品，一些機構甚至預測原料商品將重演2000年代的「超級周期」。

近月來由於中國對商品的需求強勁，加上各國陸續施打新冠疫苗、並可望加碼推出財政刺激措施，已激勵黃豆、銅及原油等商品行情大漲，與全球股市一同上演「通貨再膨脹行情」。

高盛最近指出，「2021年原料商品很容易就能出現V型的疫苗行情（ Vaccine Trade），但我們認為這一波回升，只是更長期結構性大牛市的開始而已」。

SummerHaven資產管理公司經理人尼爾遜說，行情回升的重要催化劑之一，是各國的空前財政擴張政策，推升通膨預期，鼓勵基金經理人買進原油及金屬等商品以避險。而且，多數商品都是以美元計價，而去年美元大幅貶值，使商品成本相對便宜，也激勵市場需求。樂觀的分析師更預期，商品的「超級周期」將臨，即商品需求將長期超過供給，基本面條件來自能源轉型。高盛估算，未來十年間綠色基礎建設投資可能高達每年1兆-2兆美元，將帶動銅等原料的需求激增。

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