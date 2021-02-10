全球技術移民銳減 衝擊復甦

經濟學家警告，全球技術移民人數銳減，將打擊工作年齡人口成長。（美聯社）

經濟學家警告，即使是大致安然度過新冠肺炎疫情 的國家，也將面臨持久的經濟挑戰：全球技術移民 人數銳減，將打擊工作年齡人口成長。

根據經濟合作發展組織（OECD）彙整的資料，這波新冠疫情危機已使十年來世界各地移民人數穩定上升趨勢戛然而止。根據少數國家已發布的2020全年數據，流入富國的移民數年比降幅少則30%，多則70%或80%。像澳洲 、紐西蘭等幾乎完全封鎖邊境的國家，降得最厲害。

OECD首席移民研究員杜蒙說，多國加強邊境管制，2021年情勢仍將異於往常；除非疫情迅速改善，否則可能與2020年類似。

移民將首當其衝，影響包括勞工找不到工作、家人散落四方、學生耽誤課業、難民滯留難民營等。但移民人數銳減，對仰賴移民補足人力缺口、維繫勞動力成長、支撐教育部門和抵銷人口老化財政負擔的國家，也會造成持久的影響。

例如澳洲和紐西蘭，人口擴增一直是驅動國內生產毛額（GDP）成長的動力，移民人數淨增又是人口成長主因。

然而，據國際貨幣基金（IMF）估計，即使移民人數在2024年之前回升到疫情前水準，澳、紐工作齡人口以中位數來看，也將分別萎縮2%和2.8%，相當於折損1.2%和1.7%的潛在產值。

凱投宏觀經濟學家蒂連特認為，基於移民因素，澳洲經濟不太可能重返疫情前的軌道，這是「防疫成功付出的代價」。澳洲央行總裁洛威表示，2020/21年度澳洲人口成長將降到1916年一戰期間以來最低，「若人口成長比疫情前明顯減緩，經濟軌跡也會改變」。

倚賴移民抵銷財政壓力的人口老化國家也會受衝擊。 疫情爆發、移民減緩、死亡率升高和出生率降低，使德國2020年首見十年來人口萎縮。長此以往，稅基將隨工作齡人口一併萎縮。