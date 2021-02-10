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IEA：印度能源需求 將成全球第一

編譯王巧文／綜合報導

國際能源總署（IEA）9日指出，未來20年印度能源需求成長步調將是全球最快，且預期將在2030年時取代歐盟，成為全球第三大能源消費國。這個前景也凸顯印度在全球對抗氣候變遷議題中，所扮演的重要角色。

IEA的「2021年印度能源展望」報告指出，按目前的政策，印度未來20年的能源需求成長步調將是全球平均值的三倍，到2040年時，印度能源消耗量預期將增加近一倍。

報告說，印度的都市化進程帶動建築業，加上數億輛汽車上路，及民眾採購冷氣等家電的數量激增，都將推升能源需求。

印度能源使用量2000年來已增加一倍，多數需求仰賴煤炭和石油。印度能源需求成長率預期將維持在約35%直到2030年，低於新冠疫情前的50%水準。

IEA執行董事比羅爾表示，印度政府及人民的選擇將影響全世界，決策者應確保下一波需求成長來臨時，能以太陽能等再生能源來滿足需求。

他說，印度必須帶頭開創低碳排放量的包容性成長模式，因為發展中國家的活動對氣候變遷至關緊要，印度更是這個議題的核心。

印度已設下多項再生能源成長目標，包括承諾全國再生能源發電量在十年內擴大至450 GW（gigawatt）。

印度 氣候變遷 石油

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