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韓國現代和起亞 傳否認與蘋果開發電動車

編譯葉亭均／綜合報導

南韓現代汽車（Hyundai Motor）與旗下起亞汽車（Kia）8日表示，目前並未和蘋果公司洽談合作開發自駕車，拖累兩家公司股價8日應聲大跌。華爾街日報指出，現代－起亞聯盟與蘋果之間合作開發電動車的協商已破局。

現代和起亞8日在一份申報文件中表示，之前和多家企業洽談開發自駕電動車，但還沒做出任何決定，這兩家公司也說，目前「並未與蘋果討論開發自駕車」。彭博資訊日前報導，蘋果幾周前已暫停與現代及起亞討論打造電動車的事宜，蘋果也已和其他車商討論類似計畫。日經新聞已報導，蘋果與至少六家汽車業者洽談發展電動車計畫。

現代汽車股價8日在首爾應聲大跌6.2%，起亞重挫15%。

先前傳言指出，現代、起亞持續與蘋果公司洽談合作打造電動車，帶動這兩家南韓車廠股價大漲，現代和起亞之前也都未證實或否認這項傳言。

華爾街日報指出，蘋果去年底就開始尋求潛在的汽車合作夥伴，評估是否要最快在2024年開始生產汽車，而作為蘋果潛在合作夥伴的罕見之舉，現代1月時表示正與蘋果洽談合作開發自駕電動車，但之後又收回這項聲明。

蘋果電動車計畫維持保密，但受市場密切關注，因這項汽車計畫很可能會顛覆整個汽車產業，就像iPhone、iPod和iPad等產品顛覆消費電子產品市場一樣。

首爾Eugene投資證券公司分析師認為，現代與蘋果之間的協商結束，不會阻礙現代的策略發展，因為現代已擬定自家的電動車計畫。

蘋果 電動車 汽車

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