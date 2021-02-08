全球航空旅遊業復甦 再等2年

新冠肺炎疫情 正重創全球航空與旅遊業，如今各界預期長途飛航旅行景氣可能要到2023年才能完全恢復，商務旅遊所受到的傷害也將需時多年才能復原。這可能影響一個商務生態系，除了航空公司、飯店、旅行社和租車公司，影響範圍也涵蓋包括機場免稅店、市中心的餐廳、計程車司機及飛機零件製造商等。

彭博資訊報導，新冠疫苗 問世，使旅遊業與航空業今年初對於業績提前復甦懷抱希望，民眾也開始瀏覽景點，但在新冠變種病毒陸續出現後，這個希望已日趨黯淡。

如今，航空業已把預估旅遊業將大幅復甦的時間點延後到2022年，可能威脅數十萬名機師、機組人員及機場員工的飯碗。

跨國與商務旅遊減少的影響，還不只於航空業。根據美國 旅行協會，2019年國內外商務旅客在美國的直接支出額為3342億美元，支撐250萬個工作機會，但若考量到後續校應，商旅真正支撐的經濟產出和就業其實多出約一倍。

航空業界也把希望寄於以儲存旅客新冠篩檢與疫苗接種紀錄的數位健康通行證，取代強制隔離措施，但多國在無法確信篩檢準確度、與接種疫苗後是否仍會散布病毒的憂慮下，對這個選項的接受度仍莫衷一是，世界衛生組織（WHO）也還沒表態支持。

相關產業的失業問題已十分嚴重。美國勞工部數據顯示，旅遊相關行業去年2月來已流失約100萬個工作，包括逾60萬個飯店職位、12萬個航空公司相關就業，以及數千個涉及餐廳、航太製造到會議中心營運等領域的工作。達美航空近來的顧客調查預測，國內外商務旅行將在2023年前，恢復到新冠疫情爆發前的70%。

西南航空預估，在今年底之前，國內線的生意仍可能比新冠疫情以前少50%至60%。