公債殖利率遽升 產業供應鏈成本增 美通膨快來了

近來美國 公債殖利率 急遽攀升，加上產業供應鏈的成本激增，這些跡象均顯示通膨即將來臨。

由於美國長期殖利率攀升，美國公債殖利率曲線（長短期公債殖利率差）為多年來最陡峭；美國10年期公債殖利率上周收在1.1635％，為去年3月來最高，30年期公債殖利率則收在1.9711％，為近一年來首次接近2％。

評估未來十年每年通膨率預期的美國10年期抗通膨債券（TIPS）損益平衡率已升抵2.19%，為2018年中來最高。

這個典型跡象顯示，債市正預期經濟將更強勁成長、通膨將上揚。 在國會參眾兩院分別通過一項預算決議案，允許民主黨能獨力推動總統拜登1.9兆美元刺激計畫過關，再加上聯準會（Fed）也樂見通膨率暫時超出2%目標值，這種通膨預期可能會進一步走高。

經濟學家已紛紛調高美國經濟成長預估，Cornerstone總體公司經濟學家拉扎爾預期，美國經濟在第4季前將擴張7%，高於之前預估的6％。

另據金融時報報導，供應鏈成本上揚也在推升通膨。例如，德國汽車 製造商正考慮增加半導體庫存，以防止重蹈晶片短缺致使汽車生產停擺的覆轍，從而可能促使汽車業改變數十年來「即時管理」供應鏈的模式。

此外，全球貿易急遽復甦致使送貨嚴重延遲與運費飆漲，也急遽推生海運成本。

美國健身器材商派樂騰（Peloton）表示，未來六個月將花1億美元在空運與快速海運上，以改善交貨的等待時間。全球各地的製造業採購經理人指數（PMI）調查也顯示，生產價格已開始飆升。