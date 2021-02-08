油價上周漲逾6%進逼60元 站上一年來高點

布蘭特油價上周漲逾6%，一年來高點，進逼每桶60美元，受全球經濟復甦期望及產油國減產措施支撐。（路透）

在全球經濟復甦期望、及產油國減產措施的支撐下，國際油價上周漲逾6%，站上一年來高點，並且進逼每桶60美元 價位。分析師 認為，油市基本面依然穩健，但基於近來漲勢猛烈，近期可能進入盤整。

在原油與農產品等原物料價格的漲勢帶動下，大宗商品行情今年來表現超越全球股市，後市也因各國有望加碼財政刺激措施、央行將維持寬鬆貨幣環境、及經濟持續復甦而看俏。但分析師提醒，商品短期也面臨美元走強、技術指標顯示將陷入盤整等風險。

彭博資訊報導，追蹤玉米到石油 等全球商品的彭博商品現貨指數今年來累計上漲6.2%，表現優於全球股市指標MSCI AC世界指數同期的3.8%漲幅。

各國陸續開始施打新冠疫苗，將幫助全球經濟自新冠肺炎疫情的衝擊中復甦，支撐商品行情漲勢。

商品需求強勁的中國，經濟活動已迅速回溫，其他利多還包括各國央行也將維持貨幣政策寬鬆、美國準備推出更大規模的紓困方案，以及銅等主要原料仍供不應求。

國際油價今年來累計漲約15%，主因為全球石油庫存下降、和石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）遵守減產協議。布蘭特原油4月期貨上周攀漲6.2%至每桶59.34美元，逼近每桶60美元大關，為一年來最高；西德州中級原油3月期貨周線也上漲9%，收在每桶57.29美元。

農產品價格也走揚，芝加哥玉米期貨今年來揚升13%，黃豆期貨漲3.9%，棉花期貨也攀揚5.9%。

多數基本金屬的價格也上揚，錫價上周觸及六年高點，並寫下史上最長的連14周周線收漲紀錄，因電子產品需求增加，且主要生產國緬甸政變引發供給疑慮；上周美元下跌，為金屬價格提供支撐，銅價上周五收漲1.1%，抹去上周跌幅。銀價在散戶拉抬下，上周確實幾天大漲，銀幣銷售一空，但散戶試圖帶動的軋空行情並未奏效，紐約白銀期貨上周漲0.39%，今年來漲2.3%。黃金今年來跌4.4%，主因全球經濟復甦希望升高，抑制黃金吸引力。

分析師指出，商品前景將面臨幾道逆風，包括美元走強以及各相對強弱指標（RSI）持續位於超買區，預示行情將進入盤整期等。