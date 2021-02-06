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全球糧價強漲 連八月走高 市場憂加劇通膨

編譯王巧文／綜合報導
1月全球糧價連八月走高，觸及六年高點。（路透）
1月全球糧價連八月走高，觸及六年高點。（路透）

在新冠疫情持續衝擊全球經濟之際，在穀物價格帶動下，1月全球糧食價格延續去年漲勢，連續第八個月走高，且觸及六年高點，進一步加劇通膨升高、部分國家可能面臨缺糧的擔憂。

聯合國糧農組織（FAO）表示，1月糧價指數攀抵113.3，為2014年7月來高點；去年12月的數據也上修至108.6。該指數追蹤一籃子穀物、油籽、乳製品、肉類、砂糖的每月變動狀況。

由於中國持續大買穀物，加上美國糧食產量低於預期，帶動全球食品價格連八月上揚，寫下十年來最長漲勢。

分析師指出，儘管糧價尚未達到2000年代後期糧食危機時的水準， 但這一走勢令人擔憂。FAO經濟學家亞巴希安說，這可能對較貧窮的糧食進口國構成挑戰。

中國正大舉買糧，以補足國內糧食儲備，同時也重新建立豬肉庫存，穩定國內食品價格；新冠疫情也促使大宗商品進口國搶購穀物、油籽、黃豆和砂糖等產品，以提高糧食庫存量。在供給方面，南美洲玉米和黃豆主要產區久旱不雨，已引發供給疑慮，而小麥出口大國俄羅斯等可能對小麥徵收出口關稅，都促使國際糧價走揚。

物流也面臨重大挑戰。國際穀物協會（IGC）的數據顯示，由於運輸持續中斷，穀物和油籽運費已飆升至2019年10月來最高水準。

未來國際糧價的行情變化，關鍵在於中國需求是否持續快速增加。亞巴希安說，糧價是受假設中國會繼續採購的預期所帶動，若中國突然不買了，全球糧價可能驟跌。

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