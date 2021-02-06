全球最大鎳生產國印尼 政府官員5日表示，已收到電動車大廠特斯拉 的投資 提案，雙方預定下周討論這項提案。

鎳是生產電動車電池的重要原料之一，而印尼政府已持續邀請特斯拉到當地投資。

印尼政府投資和礦業協調部門副主管賽普提恩（Septian Hario Seto）5日表示，已在4日上午收到特斯拉的提案，下周將與特斯拉主管視訊會議，以取得正式說明。

他說，由於這是非公開的協議，因此無法提供提案的任何細節，但雙方的討論始終聚焦於電池和能源貯存解決方案。他說，特斯拉有興趣與印尼合作開發能源貯存系統。

特斯拉2020年曾表示，目前電池成本仍是成長的阻礙之一，正在全球尋找可靠的鎳資源。

原本也是全球最大鎳出口國的印尼，去年為了發展從採礦、到加工為金屬與用於電池的化學品的完整鎳供應鏈，停止對外出口，目標是在2025年前成為東南亞電動車和電池製造中心，年產5萬至10萬噸的硫酸鎳、以及12萬至24萬噸的電池前驅物和陰極材料。印尼政府估計發展這項事業，需要174億美元的投資。

疫情衝擊 印尼經濟首見萎縮

此外，在新冠肺炎疫情重創下，印尼5日公布1998年以來首見的年度經濟萎縮。

印尼中央統計局5日表示，印尼2020年國內生產毛額（GDP）較前一年萎縮2.07%，創下亞洲金融危機以來首度年度萎縮。其中以交通運輸和觀光產業受到的衝擊最大。

中央統計局長蘇哈利揚多（Suhariyanto）說：「新冠肺炎肆虐全球，印尼也未倖免於難。」

印尼是亞洲疫情最嚴重的國家之一，總統佐科威（Joko Widodo）政府的防疫措施以經濟優先，因此飽受批評。

隨著人口近2.7億的印尼推出大規模疫苗接種計畫，蘇哈利揚多說，包括貿易數據在內的部分經濟指標出現攀升的跡象。

他也說：「接種疫苗計畫和遵守防疫健康規定，都是經濟復甦的重要關鍵。」