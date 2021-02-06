戴姆勒、保時捷 擬建晶片庫存

福特警告，本季汽車產量可能會因為晶片短缺而減少多達20%。（ 路透）

在全球車用晶片短缺問題持續延燒下，德國戴姆勒與保時捷正在考慮建立半導體庫存，以防止因晶片缺貨所造成的裝配線停擺，導致全球數十萬輛汽車 的生產作業陷入停頓，此舉可能促使汽車業改變現行的「即時管理」供應鏈模式。福特也警告，本季汽車產量可能因晶片短缺而減少多達20%。

英國金融時報報導，保時捷與戴姆勒都表示正在思考改變之道，以避免生產進一步遭遇瓶頸。

保時捷執行長布盧姆說，「我們的確必須考慮增加庫存量；但庫存會使成本增加，因此是最後的選項」。戴姆勒董事長卡倫紐斯也說，「若未來增加一些安全庫存是合理的作法，我們將會接受」，戴姆勒將建立「更好的預警系統」，顯示下層供應鏈所面臨的問題。

卡倫紐斯說，生產瓶頸「主要是第1季的問題」。

IHS Markit則指出，車用晶片荒可能延續到第3季。IHS發現，晶片短缺主要影響到微控制器出貨；這種小型晶片在現代車款的應用廣泛，包括停車感應器、安全氣囊及車上娛樂系統等，而全球這類晶片約70%都靠台積電供應。

另一個凸顯車用晶片短缺嚴重程度者，為通用4日表示，在美國 的兩座組裝廠下周將因晶片供不應求，減產最暢銷車款F-150貨卡，並警告本季汽車產量可能減少10%至20%。福特預估今年的稅前息前盈餘將介於80億至90億美元 ，但第1、2季的產量損失可能導致全年獲利減少10億至25億美元。

此外，日本車廠Subaru也在5日表示，將因晶片缺貨而調降今年度生產計畫4.8萬輛。新冠肺炎疫情帶動遊戲機、筆記型電腦及電視機需求強勢，已使全球晶片產量供不應求，過去幾周來由於零組件供應商不易取得晶片，福斯、通用、日產及本田等車廠的裝配線都被迫停工，或減緩生產速度。

但英飛凌表示，儘管半導體業「必須再度思考」汽車供應鏈，但汽車建立晶片庫存仍受到一些限制，因為半導體「有到期日，且基於品質考慮，到某個時候我們可能不會再使用庫存」。