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豐田搶市 開發車用軟體

編譯黃淑玲／綜合報導

日本豐田汽車（Toyota）正在開發車用作業系統軟體「Arene」，想要跟現在業界先驅特斯拉（Tesla）的系統一較高下。

豐田負責系統研發的子公司Woven Planet說，Arene作業系統將可透過雲端，安裝新功能到車輛的既有硬體之上，平台也可供開發者創造軟體程式。

Woven Planet執行長庫夫納（James Kuffner），曾任職於Google的自駕車創始工程團隊。他說，Arene是特斯拉系統的競爭產品，可以運行於許多不同的硬體上，「或許未來特斯拉硬體也可能裝載Arene。」

彭博資訊報導，科技與汽車的界限日益模糊，因此許多科技巨人都插足車輛研發，例如蘋果、Google母公司字母、亞馬遜、百度等，讓傳統車廠面臨激烈競爭。Toyota推動Arene像是個反向操作，由汽車跨足科技。

目前最先進的車用作業系統，當屬電動車大廠特斯拉的作業系統，用戶經由雲端更新，系統可以控制車子的所有事情，從煞車到WiFi，從車門開關到車燈明滅。特斯拉電動車的自駕功能與電池續航力自2012年起，以遙控方式讓用戶能夠不斷更新。

特斯拉 汽車 自駕車

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