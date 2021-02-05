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戴姆勒轉型 分拆卡車部門

編譯陳律安／綜合報導
戴姆勒將在今年底前一分為二，除了分拆卡車業務，公司也將更名為「賓士」。（美聯社）
戴姆勒將在今年底前一分為二，除了分拆卡車業務，公司也將更名為「賓士」。（美聯社）

德國汽車巨擘戴姆勒集團（Daimler）將在今年底前一分為二，除了分拆卡車業務，公司也將更名為「賓士」（Mercedes-Benz），專注於豪華車業務。這也是戴姆勒自2007年出售克萊斯勒以來最大規模的改組行動，力圖在車市快速朝零碳排轉型之際，取得更大的營運彈性，並加快決策速度。

戴姆勒3日表示，認為汽車和卡車未來幾年將走向不同的技術趨勢，客車將迅速轉向由電池驅動的汽車，商務車輛則可能較仰賴氫能，因此決定分拆兩個事業。

執行長卡倫紐斯說，在於豪華車事業與重型卡車和巴士事業的結構迥異，若兩者能專注於自身核心事業，將取得更大彈性，而這兩個事業也對特定領域的合作方案持開放態度。

戴姆勒分拆出去的卡車部門將名為「戴姆勒卡車」（Daimler Truck），多數股權將分配給戴姆勒的現有股東將持有卡車事業大量股權，該部門也預定年底前掛牌上市；該部門擁有逾10萬員工，生產Freightliner卡車、Thomas Built巴士，生產基地遍布德國、巴西、波蘭及美國等世界各地，去年有402億歐元的營收來自卡車銷售，47億歐元來自巴士。

戴姆勒也將為卡車部門設立規模15億歐元（18億美元）的創新基金，供投資新產品與科技。

戴姆勒則將於「適當時機」更名為賓士，專注於經營豪華車市場，並努力向電動車轉型。戴姆勒表示，分拆決定可能會在第3季召開的特別股東會交由股東投票，並在之後分拆，預定年底前完成交易與卡車部門的首次公開發行股票（IPO）程序。

戴姆勒分拆，也是回應投資人的訴求，激勵戴姆勒股價4日盤中上漲1.16%。投資人多年來以戴姆勒估值過低為由，希望戴姆勒分拆卡車事業。

德意志銀行分析師上月估計，戴姆勒卡車部門的估值約290億歐元（350億美元）；伯恩斯坦公司推估的數字更高，達到350億歐元。卡倫紐斯2019年5月接任戴姆勒執行長後，正在戴姆勒留下自己的印記。戴姆勒前執行長柴榷在掌舵13年卸任後，獲利與股價都滑落。

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