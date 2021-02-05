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南韓打房 4年蓋80萬戶新屋

編譯湯淑君／綜合報導
南韓政府將擴大住宅供給，平抑房價。（路透）
南韓政府將擴大住宅供給，平抑房價。（路透）

南韓政府4日宣布一套藉擴大住宅供給平抑房價的計畫，將鬆綁建築法規以鼓勵都市更新再開發，目標是四年後使全國各大城新屋數增加逾80萬戶，其中首爾將增加10%。這也是這個亞洲經濟體力最富企圖心的住宅供給計畫。

首爾當局表示，最新的住宅政策聚焦於提高都會區住宅供給，以抑制過熱的房價、穩定不動產市場。

這是總統文在寅上任後實施的第25項平抑房價措施，但這回的做法大不相同。文在寅政府之前祭出一連串收緊法規措施，包括貸款限制和課稅，希望壓抑需求卻成效不彰；新措施則將放寬法規、鼓勵都更再開發，改從擴大供給面，引導房價降溫。

國土交通部計畫在2025年之前，使全國新屋總數增加83.6萬戶，其中32.3萬戶將建在首爾，29.3萬戶在首爾近郊的京畿道。為達此目標，首爾當局將鬆綁建築法規，放寬市中心地區建築物高度上限，並放鬆老舊公寓改建規定，以鼓勵低樓層別墅重建成高樓大廈，容納更多戶家庭。

政府表示，若再加上去年公布的計畫，大首爾地區的住宅新供給量將增至超過200萬戶，也是文在寅政府歷來最大規模的住宅供給計畫。南韓財長洪楠基在另一份聲明中表示，最新政策提案相當於帶來「供給震撼」。

從購買土地到申請建築許可，國營不動產開發者將起帶頭作用；政府也希望縮短這些流程，從目前的13年減為約5年。

國土部長卞彰欽表示，目標是在大都市提供平價住宅。他說：「利率低迷和流動性充沛，加上家庭所得升高與單身人口增加，已推升住宅需求…即使已實施一系列供給計畫，有必要提供更多住宅以減輕民眾顧慮。大規模供給計畫在首爾等大城市尤其需要，這些都會區房屋自有率相對較低。」

房價 文在寅 南韓

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