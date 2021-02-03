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Google開發獨家遊戲 喊卡

編譯林奇賢／綜合報導
Google將不再開發獨家遊戲。（路透）
Google將不再開發獨家遊戲。（路透）

Google 1日宣布，將不再為自家遊戲串流平台Stadia開發獨家遊戲，原因是開發遊戲的成本過高；去年10月，亞馬遜宣布終止開發多人對戰射擊遊戲「Crucible」，顯示就算是Google、亞馬遜這樣的科技巨擘，也難以打入遊戲開發產業。

Stadia副總裁兼總經理哈利森（Phil Harrison）在部落格貼文說：「從頭打造第一流的遊戲，須耗費多年時間與大量投資，導致成本呈現指數型成長。」

今後Stadia將不再試圖與電玩業的大咖競爭，而是轉而與它們合作。哈利森表示，將「加強協助遊戲開發商與發行商，利用我們的平台技術，直接為他們的玩家提供遊戲」。換言之，Stadia平台上將繼續提供其他開發商的遊戲，但不再新增Google原先規劃推出的獨家遊戲。

Google在2019年11月推出Stadia時，為了自行開發遊戲，還挖角曾在遊戲開發商育碧（Ubisoft）、藝電（EA）任職的雷蒙德（Jade Raymond），領軍Stadia的遊戲開發部門SG&E。多數玩家認為Stadia表現不錯，但收費模式令人費解。有別於Xbox Game Pass等遊戲訂閱服務，Stadia要求玩家購買個別遊戲，而且用戶起初還必須為一組套裝方案付130美元，才能啟用Stadia。

另一家科技巨擘亞馬遜早在2012年8月推出Amazon Game Studio。日前彭博指出，這個工作室曾推出兩款遊戲，但如今都已下架，另有兩個計畫尚未面世就胎死腹中。報導也說，亞馬遜一年大概投入5億美元在這個遊戲部門的運作，但當中遊戲引擎狀況連連，管理不善，女性也得不到公平的機會，種種問題都讓亞馬遜的遊戲事業交不出亮眼成績單。

亞馬遜 Google 哈利

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