美國國會預算處 上修今年經濟成長率至4.6%

美國 國會預算處（CBO）1日上調今年的美國經濟成長率預估至4.6%，且預期美國經濟規模今年中就能重返新冠肺炎疫情爆發前的水準，可能使共和黨更加抗拒總統拜登所提出的1.9兆美元紓困 方案，增添兩黨磋商刺激方案的複雜度。

CBO預估，美國經濟去年將萎縮3.5%，今年將成長4.6%，都高於去年7月的預估，「國會預算處目前預測的經濟（成長）強度高於2020年7月（的預估），很大原因是經濟衰退未如預期嚴重，也因復甦的第一階段來得較快，且比預期更強勁」。CBO去年7月時預估，去年經濟萎縮5.8%、今年成長4%。

CBO預估，美國2020-2024年GDP的年平均成長率為1.7%，比去年7月的估算提高0.7個百分點。最新預測數據考量到去年底通過的9,000億美元刺激方案影響、以及假設商業活動將加速恢復。

CBO說，去年底通過的紓困措施將使今、明兩年的GDP擴增1.5%，但也會使這兩年的赤字增加8,720億美元。

不過美國經濟成長腳步將在今年後放慢，明年預估成長2.9%，後年估擴張2.2%。CBO也預估今年失業率將從去年的8.1%降至5.7%，比去年7月時估計的8.4%大幅下修，但就業人口要到2024年才能回到新冠疫情爆發前的水準」。