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Switch上季淨利飆增22% 任天堂再上修財測

財經新聞組／綜合報導
任天堂遊戲機Switch持續熱賣，前三季銷售已達成原本的年度目標，因此再度提高銷售目標。 (路透資料照片)
任天堂遊戲機Switch持續熱賣，前三季銷售已達成原本的年度目標，因此再度提高銷售目標。 (路透資料照片)

日本遊戲大廠任天堂上季獲利為2008年來最佳，Switch銷量更只花九個月就提前達到全年目標，該公司也連續第二度上修全年財測，預估淨利將創新高。法人看好，旺宏、偉詮電、原相、鴻準等任天堂供應鏈有望受惠。

任天堂1日表示，止於去年12月底的年度第3季（上季）營業利益較一年前激增36%至2296.8億日圓（22億美元），淨利成長22%至1,635.4億日圓，營收為6349.4億日圓，都優於分析師預期。

上市即將邁入第五年的Switch仍維持買氣不墜，上季銷量年增7%至1160萬台。而且，Switch在年度頭三季（去年4-12月）銷售達到2410萬台，包含1680萬台Switch、與730萬台Switch Lite，比先前預測的全年度（今年3月底止）總銷量2400萬台還多。

這也促使任天堂第二度上調全年財測，預估淨利將年增55%，達到創紀錄的4000億日圓（38億美元），營業利益達5600億日圓，都優於分析師預估；營收估將成長22%至1.6兆日圓，符合市場預期。

任天堂也上調全年Switch銷量預估至2650萬台。社長古川俊太郎表示，即使過了年終購物旺季，Switch銷售依然強勁，而且雖然業界面臨供應短缺，任天堂目前的零件供應充足無虞。

據悉，旺宏供應Switch主機編碼型快閃記憶體（NOR Flash），並獨家供貨遊戲卡匣唯讀記憶體（ROM），扮演吃重角色。原相是Switch遊戲手把感測器獨家供應商，偉詮電提供電源IC，鴻準則是負責機殼與組裝業務。

法人看好，旺宏受到惠任天堂成長趨勢確立，進而帶動的強勁拉貨態勢，挹注營運動能。

感測IC大廠原相長期與任天堂穩定合作，除了業績比重最高的滑鼠業務之外，遊戲機是其第二大應用。

鴻準長期為任天堂Switch提供代工組裝服務，雙方維持緊密合作關係。

任天堂透過客製化的限定版主機、平價版的Switch Lite，和一連串暢銷遊戲，已不斷擴大Switch玩家群。分析師表示，任天堂搭上了居家避疫風潮，Switch已從一台遊戲主機，變成專為疫情設計的生活用品。

彭博資訊先前報導，任天堂正計劃推出升級版Switch，可能支援4K畫質，並搭配一系列新遊戲，但這項計畫仍可能因零件供應短缺而有所改變。

任天堂社長古川則說，短期內並不計畫發表新款Switch。

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