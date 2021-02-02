我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2632萬例 德州逾241萬例

舊金山知名私家偵探遭搶傷重不治 傳奇一生謝幕

三星併購點名：荷蘭恩智浦、美商德儀、日本瑞薩

編譯洪啟原／綜合報導

三星電子財務長崔允浩日前正式宣布將極積推動併購案後，併購市場的目光瞬間轉向車用半導體產業，南韓媒體也開始揣測三星可能收購哪些車用晶片廠。

韓媒Businesskorea報導，荷蘭恩智浦半導體（NXP）、美商德州儀器（TI）以及日本瑞薩電子（Renesas），都可能是三星的潛在收購目標。

一位投資銀行人士說：「三星電子已在2019年對恩智浦和德儀執行實地查核」。外界持續盛傳三星考慮收購恩智浦。車用半導體擁有龐大的成長潛力。

在揣測名單上的企業各擁優勢。例如，恩智浦在和車用資訊娛樂系統擁有絕佳的技術能力，預估能與三星旗下哈曼國際工業（Harman）產生龐大綜效。德儀專門製造高功率半導體，是電動車所需要的關鍵裝置。

瑞薩則是微控制器（MCU）製造大廠，這款車用元件占車用半導體市場約30%，比重最高。瑞薩在全球MCU市占率為31%，與恩智浦勢均力敵。瑞薩2018年收購半導體設計公司IDT，以強化自駕車半導體領域的產能。分析師預估，三星即將推動的收購案，規模將是收購Harman以來最大。德儀市值目前為1,156.3億美元，恩智浦為459億美元，瑞薩則是200.2億美元。

三星擁有厚實的資源推動收購案，光是到去年第3季底就擁有116兆韓元（1,139.4億美元）的可變現資產。三星代表說：「我們正積極考慮在半導體以外的不同領域推動併購交易。」

三星 美元 自駕車

上一則

印度政府救經濟雙管齊下 擴大支出與鬆綁外資流入

下一則

散戶軋空熱潮 湧向白銀

延伸閱讀

英變種病毒肆虐荷蘭！1/3新病例染上此病毒

英變種病毒肆虐荷蘭！1/3新病例染上此病毒
中國海警法允動武今生效 日本強調不容違國際法

中國海警法允動武今生效 日本強調不容違國際法
日本券商：東奧若停辦 恐損失54億

日本券商：東奧若停辦 恐損失54億
「疫」外財 英國石油、荷蘭皇家殼牌2大石油巨擘擬擴增便利店

「疫」外財 英國石油、荷蘭皇家殼牌2大石油巨擘擬擴增便利店

熱門新聞

紐約一家GameStop商店。 (新華社)

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

2021-01-28 21:51
由於財報令人失望，股市大跌，而對投機性交易活動加劇的擔憂加劇也是主因。美聯社

財報差+投機軋空 道指大跌633點

2021-01-27 16:32
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

馬斯克短短一句話 這家電商股票應聲大漲8%

2021-01-26 11:14
美國GameStop股價在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市。 （路透）

散戶「軋空」大戶狂潮 從華爾街席捲全球

2021-01-28 17:08
當美國重啟經濟且疫情減緩時，股市投機狂潮料將逐漸消褪。美聯社

3理由釀美股投機「完美風暴」 等疫情減緩將見狂潮消退

2021-01-31 20:27
圖：pixabay

今年報稅 12項「稅收抵免」依然不可用

2021-02-01 11:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通
降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消
華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全

華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全
布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓

布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓
共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商